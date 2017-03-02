В Уральске христианин- баптист распространял религиозную литературу

50-летний мужчина раздавал брошюрки религиозного содержания перед зданием местного пединститута

Об этом сообщил юрист Управления по делам религии Адиль Баймуканов.

— Выявить приверженца баптистского направления христианства помогли бдительные уральцы, — рассказывает Адиль Баймуканов. – Серкали Кумаргалиев вручил одну из своих брошюр студенту ЗКГУ. На обратной стороне брошюры был адрес, где собираются христиане-баптисты. Парень вместе со своей сестрой заявили об этом факте в полицию.

На данный момент Серкали Кумаргалиев оштрафован на 50 МРП( 106 050 тенге) за распространение религиозной литературы в неустановленных местах.

Стоит отметить, что церковь христиан-баптистов в Казахстане разрешена, но Серкали Кумаргалиев и еще тридцать приверженцев данного течения по религиозным соображениям отказались регистрировать свое общество официально.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА