В Уральской тюрьме строгого режима откроется колледж 

Заключенных РУ 170/3 будут обучать сварочному и плотницкому делу. Открытие колледжа планируется в сентябре текущего года.

Об этом сообщил заместитель начальника РУ 170/3 Василий Визгалин.

— Сейчас мы проводим совместную работу с управлением образования, — говорит Визгалин. – С их стороны в колледж будут предоставлены учителя, а с нашей стороны обеспечение необходимыми материалами. Свою часть работ мы уже выполнили, приобрели сварочные аппараты, болгарки и плотницкие инструменты. Обучение студентов будет производится в кабинетах вечерней школы при РУ 170/3. Получать новую профессию будут 60 заключенных.

Со слов Визгалина, никаких дополнительных средств для организации колледжа не было затрачено, поскольку при строительстве колонии было предусмотрено открытие колледжа.

Напомним, колония строгого режима на 900 мест была открыта в Уральске в 2016 году. Строительство колонии по разным причинам длилось 10 лет. В конце 2016 года экс-начальник фирмы-застройщика данного учреждения Руслан Шунаев признался в хищении бюджетных средств.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА