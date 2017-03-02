Руководителя Акжаиского отдела образования «съели» мыши

Сегодня дисциплинарный совет по этике госслужащих принял решение рекомендовать акиму области отстранить Мереке ЗИНАЛИЕВА от занимаемой должности. Новогодние подарки для малоимущих детей на сумму 5 миллионов тенге он закупил без проведения тендерной процедуры.

Сам Мереке Зиналиев с принятым решением диссовета не согласен и планирует обжаловать его.

— В нашем районе проводилась ёлка для детей из малоимущих семей,- говорит Мереке Зиналиев. — Наш отдел заранее закупил подарки для этого мероприятия, но их съели мыши. Тогда мы решили закупить другие, качественные подарки. Для поставки товара были привлечены предприниматели из поселка Чапаево. Через портал государственных закупок мы этот лот не проводили.

На вопрос членов дисциплинарного совета, знал ли Зиналиев о том, что нарушает Закон «О государственных закупках», он ответил утвердительно.

— Я знал об этом, но пошел на нарушение только ради того, чтобы дети получили хорошие подарки, и чтобы акиму района не пришлось краснеть перед общественностью — пояснил чиновник.

Мереке Зиналиев сообщил диссовету, что за данное правонарушение его уже оштрафовали. Однако для членов диссовета административное наказание не является причиной освобождения от дисциплинарного наказания, и поскольку ранее Зиналиев имел выговор, они приняли решение рекомендовать уволить его с должности.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА