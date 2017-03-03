8 экспериментов с безусловным базовым доходом в 2017 году

7 февраля 2017, fdlx.com / В настоящее время многие страны обсуждают введение безусловного базового дохода. Он предполагает, что граждане получают регулярные выплаты, покрывающие их основные расходы на проживание.

Эксперименты в Кении, Нидерландах, США и других странах в 2017 году должны показать, что случится, если правительства и частные организации будут давать людям деньги просто так.

1. Кения

В 2017 году жители 140 деревень будут получать 22,5 доллара в месяц в течение 12 лет (некоторые — 2 года).

2. Финляндия

С начала 2017 года страна начала проводить двухлетний эксперимент. Управление социального страхования Kela будет платить 2 тыс. безработных примерно 600 долларов в месяц.

3. Окленд (Калифорния)

Крупнейший акселератор стартапов Кремниевой долины Y Combinator в середине 2016 года объявил, что скоро начнет осуществлять ежемесячные выплаты от 1000 до 2000 долларов 100 семьям из Окленда. Если эксперимент окажется успешным, его продлят еще на 5 лет.

4. Утрехт (Нидерланды)

Эксперимент с безусловным базовым доходом в Утрехте начался в 2017 году и продлится в течение двух лет. 250 жителей Нидерландов будут получать ежемесячную помощь от правительства в размере 1100 долларов.

5. Онтарио (Канада)

Весной 2017 года в Онтарио начнется эксперимент с безусловным базовым доходом, на который выделяют 19 млн долларов.

6. Индия

Правительство повторит эксперимент 2010 года в штате Мадхья-Прадеш, когда более 6000 человек ежемесячно получали небольшой базовый доход в течение 1,5 года.

7. Италия

Мэр итальянского Ливорно Филиппо Ногарин начал выплачивать 100 жителям 150-тысячного города по 537 долларов в месяц. В 2017 году он планирует приобщить к эксперименту еще 100 жителей Ливорно.

8. Уганда

Неприбыльная организация Eight в нынешнем году будет еженедельно выделять 8 евро (в соответствии со своим названием) 50 домохозяйствам в одной из угандийских деревень на протяжении двух лет.

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