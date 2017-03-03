Фонд Навального опубликовал крупное расследование, героем которого стал премьер-министр России Медведев
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального разместил в интернете расследование о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева под названием «Он вам не Димон».
По данным сотрудников ФБК, Медведев получает взятки от олигархов Алишера Усманова и Леонида Михельсона, а также деньги Газпромбанка и перечисления от других компаний (в частности, «дочки» «Башнефти»). Всего, утверждается в документе, в собственности у Медведева находятся более 10 объектов элитной недвижимости и предприятий, в числе которых усадьба в подмосковных поселках Знаменское и Маслово на Рублевке, агрокомплекс «Мансурово», дача в Плесе, горная дача в Псехако, виноградники в Анапе и Тоскане и другие объекты.
Авторы материала утверждают, что имущество Медведева «было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков»: «премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему», основанную не на офшорах, а на некоммерческих благотворительных фондах. На фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом, говорится в расследовании.
Как отмечает Алексей Навальный, по всем эпизодам расследования ФБК подаст заявления в правоохранительные органы.
ПРЕСС-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное «тайной империи» премьера, носит «ярко-выраженный предвыборный характер».
«Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — цитирует «Интерфакс» Наталью Тимакову.
«МЕДУЗА » узнала у системных российских политиков, может ли расследование фонда стать причиной для отставки Медведева. Представители КПРФ и ЛДПР отказались от комментариев. Представители «Единой России» указали на криминальное прошлое Навального и подчеркнули, что фильм снят ради пиара кандидата в президенты.
«Навальному нужно напомнить о себе, тем более, у него есть амбиции баллотироваться в президенты России. Самый легкий путь обратить на себя внимание — задеть высшее должностное лицо, бросить камень в чужой огород», — прокомментировал «Медузе» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Лидер «Яблока» Григорий Явлинский тоже не исключает, что публикация фильма может быть частью предвыборного пиара, но если показанное правда, то «уйти в отставку должен президент, не говоря уж о Медведеве».