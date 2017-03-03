Фонд Навального опубликовал крупное расследование, героем которого стал премьер-министр России Медведев

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального разместил в интернете расследование о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева под названием «Он вам не Димон».

По данным сотрудников ФБК, Медведев получает взятки от олигархов Алишера Усманова и Леонида Михельсона, а также деньги Газпромбанка и перечисления от других компаний (в частности, «дочки» «Башнефти»). Всего, утверждается в документе, в собственности у Медведева находятся более 10 объектов элитной недвижимости и предприятий, в числе которых усадьба в подмосковных поселках Знаменское и Маслово на Рублевке, агрокомплекс «Мансурово», дача в Плесе, горная дача в Псехако, виноградники в Анапе и Тоскане и другие объекты.

Авторы материала утверждают, что имущество Медведева «было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков»: «премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему», основанную не на офшорах, а на некоммерческих благотворительных фондах. На фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом, говорится в расследовании.

Как отмечает Алексей Навальный, по всем эпизодам расследования ФБК подаст заявления в правоохранительные органы.