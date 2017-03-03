Здравоохранение в ЗКО на первом месте в рейтинге медицины в регионах

Такие данные обнародовал республиканский центр развития здравоохранения вчера, 2 марта.

Основные показатели, по которым оценивалась медицина в регионах: продолжительность жизни, общая смертность, снижение дефицита врачебных кадров, эффективность деятельности медицинских организаций и многие другие, — сообщает портал республиканского центра развития здравоохранения.

Ниже мы приводим таблицу рейтингов медицины по регионам с сайта РЦРК.