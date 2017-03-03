Здравоохранение в ЗКО на первом месте в рейтинге медицины в регионах
Такие данные обнародовал республиканский центр развития здравоохранения вчера, 2 марта.
Основные показатели, по которым оценивалась медицина в регионах: продолжительность жизни, общая смертность, снижение дефицита врачебных кадров, эффективность деятельности медицинских организаций и многие другие, — сообщает портал республиканского центра развития здравоохранения.
Ниже мы приводим таблицу рейтингов медицины по регионам с сайта РЦРК.
|№
|Наименование области
|КР
|Ранговое место
|1
|ЗКО
|0,92
|1
|2
|СКО
|0,91
|2
|3
|Кызылординская
|0,90
|3
|4
|Алматинская
|0,90
|3
|5
|Акмолинская
|0,88
|4
|6
|Павлодарская
|0,88
|4
|7
|г. Алматы
|0,87
|5
|8
|Костанайская
|0,86
|6
|9
|ВКО
|0,86
|6
|10
|Жамбылская
|0,86
|6
|11
|Мангистауская
|0,86
|6
|12
|Актюбинская
|0,86
|6
|13
|ЮКО
|0,84
|7
|14
|г. Астана
|0,83
|8
|15
|Карагандинская
|0,83
|8
|16
|Атырауская
|0,80
|9
не пойму я эти рейтинги — то мы в ж……… то впереди планеты всей
Да вы шооо?Права шоли???!!!
Заметили при ирменове зко в этих рейтингах была в конце, его убрали и сразу наверх взлетели, хотя времени прошло совсем немного. Ради объективности ирменов еще тогда возмущался тем как рейтинг составляется. Вывод: дело не в качестве медицины а в личности руководителя.
Боюсь представить худшую….
Какая она лучшая, врачи в не смогли определить, что у моей беременной жены открылось внутреннее кровотечение. Потом отмазывались, что анализы другое показывали.
Как они оценивали? По деньгам которые впустую были потрачены? Иначе я не верю в нашу медицину. Вокруг очковтирательство…