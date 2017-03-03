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Опубликовано: Пт, Мар 3rd, 2017
624 Здорово / ЗКО / Картина дня

Здравоохранение в ЗКО на первом месте в рейтинге медицины в регионах

Такие данные обнародовал республиканский центр развития здравоохранения вчера, 2 марта.

медиц

 

Основные показатели, по которым оценивалась медицина в регионах: продолжительность жизни, общая смертность, снижение дефицита врачебных кадров, эффективность деятельности медицинских организаций и многие другие, — сообщает портал республиканского центра развития здравоохранения.

Ниже мы приводим таблицу рейтингов медицины по регионам с сайта РЦРК.

Наименование области КР Ранговое место
1 ЗКО 0,92 1
2 СКО 0,91 2
3 Кызылординская 0,90 3
4 Алматинская 0,90 3
5 Акмолинская 0,88 4
6 Павлодарская 0,88 4
7 г. Алматы 0,87 5
8 Костанайская 0,86 6
9 ВКО 0,86 6
10 Жамбылская 0,86 6
11 Мангистауская 0,86 6
12 Актюбинская 0,86 6
13 ЮКО 0,84 7
14 г. Астана 0,83 8
15 Карагандинская 0,83 8
16 Атырауская 0,80 9

 

 

6 комментариев
  1. не врач:
    3 Март 2017 в 12:52

    не пойму я эти рейтинги — то мы в ж……… то впереди планеты всей

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  2. Ирина:
    3 Март 2017 в 12:59

    Да вы шооо?Права шоли???!!!

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  3. West Казах:
    3 Март 2017 в 13:03

    Заметили при ирменове зко в этих рейтингах была в конце, его убрали и сразу наверх взлетели, хотя времени прошло совсем немного. Ради объективности ирменов еще тогда возмущался тем как рейтинг составляется. Вывод: дело не в качестве медицины а в личности руководителя.

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  4. Аааа:
    3 Март 2017 в 13:10

    Боюсь представить худшую….

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  5. 123:
    3 Март 2017 в 13:12

    Какая она лучшая, врачи в не смогли определить, что у моей беременной жены открылось внутреннее кровотечение. Потом отмазывались, что анализы другое показывали.

    0
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  6. Nick:
    3 Март 2017 в 13:27

    Как они оценивали? По деньгам которые впустую были потрачены? Иначе я не верю в нашу медицину. Вокруг очковтирательство…

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