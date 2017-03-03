В Уральске мошенник выманил у бабушки 23 тысячи долларов

81-летняя старушка сама отдала мужчине свои сбережения, чтобы он помог ей приобрести квартиру.

Пресс-служба УВД города Уральска сообщила «УН», что 33-летнего мужчину с наклонностями Остапа Бендера задержала следственно-оперативная группа УВД г.Уральска.

Он в ходе расследования признался, что сознательно расположил к себе пожилую женщину, и, войдя к ней в доверие, под предлогом помощи в приобретении недвижимости завладел её деньгами в размере 23 000 долларов США (в перерасчёте на тенге — 7 млн. 631 тыс. тенге).

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.4 УК РК.

Людмила КАЛАШНИКОВА