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Опубликовано: Пт, Мар 3rd, 2017
1 476 ЗКО / Картина дня

В Уральске мошенник выманил у бабушки 23 тысячи долларов

 81-летняя старушка сама отдала мужчине свои сбережения, чтобы он помог ей приобрести квартиру.

доллары 

Пресс-служба УВД города Уральска сообщила «УН», что 33-летнего мужчину с наклонностями Остапа Бендера  задержала следственно-оперативная группа УВД г.Уральска.

Он в ходе расследования признался, что сознательно расположил к себе пожилую женщину, и, войдя к ней в доверие, под предлогом помощи в приобретении недвижимости завладел её деньгами в размере 23 000 долларов США (в перерасчёте на тенге — 7 млн. 631 тыс. тенге).

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.4 УК РК.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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