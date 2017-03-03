В ЗКО пройдут довыборы депутатов

Выборы депутатов на место выбывших из маслихата состоятся 26 марта.

Как сообщает секретарь областной избирательной комиссии Жаслан Нургожин, в Бурлинском районе по собственному желанию выбыла из маслихата депутат Наталья Поликарпова, а в Уральске выбыл депутат Дархан Кадыралиев, также по собственному желанию.

— На сегодняшний день мы имеем шестерых кандидатов в депутаты, — говорит секретарь Нургожин. – Четверо из них самовыдвиженцы и двое партийных от «Нур Отана».

Выборы депутатов маслихата назначены по Пугачёвскому избирательному округу №12 и по избирательному округу №4 города Уральск.

Напомним, последние выборы депутатов в областном маслихате проходили в 2016 году.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА