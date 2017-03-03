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Опубликовано: Пт, Мар 3rd, 2017
549 ЗКО / Картина дня

В ЗКО пройдут довыборы депутатов

 

Выборы депутатов на место выбывших из маслихата состоятся 26 марта.

цикккккккккккккк

 

Как сообщает секретарь областной избирательной комиссии Жаслан Нургожин, в Бурлинском районе по собственному желанию выбыла из маслихата депутат Наталья Поликарпова, а в Уральске выбыл депутат Дархан Кадыралиев, также по собственному желанию.

— На сегодняшний день мы имеем шестерых кандидатов в депутаты, — говорит секретарь Нургожин. – Четверо из них самовыдвиженцы и двое партийных от «Нур Отана».

Выборы депутатов маслихата назначены  по Пугачёвскому избирательному округу №12 и  по избирательному округу №4 города Уральск.

Напомним, последние  выборы депутатов  в областном маслихате проходили в 2016 году.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. Кердерi:
    3 Март 2017 в 13:12

    Если участвуют представители нур-отана тогда другим там делать нечего. Люди из этой партии ЛУЧШИЕ не берут взяток, всегда выполняют свои обещания. Мне кажется они недосыпают и недоедают думая о чаяниях народа.

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