Более 400 млн тенге потратили в ЗКО на госпропаганду

В 2016 году на поддержку государственных телеканалов, сайтов и газет из государственной казны по всему Казахстану было выделено, без малого, 41 миллиард тенге. Это примерно 117 детских садов, 5 тысяч квартир или 23 школы на 1200 мест каждая. В ЗКО на государственный заказа в СМИ местные власти в 2016 году выделили более 400 млн тенге.

На что расходуется эта колоссальная сумма денег? Какова польза от государственных газет и телеканалов? Эти и другие вопросы обсуждались во время круглого стола в Астане 2 марта, в котором принял участие редактор «Уральской недели».

По данным ОО «Правовой медиацентр», который и выступил организатором круглого стола в Астане, госфинансирование СМИ в Казахстане одно из самых непрозрачных секторов государственного бюджета. Из года в год получателями госзаказа на проведение государственной информационной политики являются одни и те же газеты, телеканалы и сайты. В десятку самых крупных получателей госзаказа входят АО «Хабар» (13,7 млрд тенге), РТРК «Казахстан» (20,1 млрд тенге), газеты «Казахстанская правда» (800 млн тенге), «Егемен Казахстан» (957 млн тенге), АО «Казконтент» (2 млрд тенге), АО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» (443 млн тенге). А в общей сложности, учитывая все региональные «акиматовские» СМИ набегает 41 млрд тенге. В 2017 году «придворным» изданиям предстоит освоить 37 млрд тенге. Столько выделили депутаты парламента и местных маслихатов на государственную информационную политику.

Западно-Казахстанская область — одна из трех во всем Казахстане, где на финансирование госгазет и телеканалов расходуется меньше денег, чем в других регионах страны. В 2016 году в ЗКО на эти цели из бюджета было выделено 405 миллионов тенге. Для сравнения: в Мангыстауской области в прошлом году на господдержку СМИ было выделено 847 млн. тенге, а в Восточно-Казахстанской области – 703 млн. тенге. Абсолютный рекордсмен по тратам на госСМИ – Алматинская область, которая потратила более 1 миллиарда тенге на государственную информационную политику.

Открывая «круглый стол», Диана Окремова привела цитату из «Википедии» о том, что во всем мире называют государственной информационной политикой. Во всем мире под государственной информационной политикой подразумевают комплекс мер, «направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации».

— В Казахстане под этим подразумевается комплекс мер, направленных на пропаганду. Мы провели обзор лотов, которые проводят управления внутренней политики в регионах. Чаще всего конкурсы на госзаказ среди СМИ называются так: «Формирование положительного образа государственных органов власти» или «Формирование положительного образа государственной службы». Ну, и порой встречаются лоты с такими названиями как: «Повышение социального оптимизма граждан». Как вы понимаете, ни о каком обеспечении равного доступа граждан к информации здесь речи не идет, — считает Диана Окремова.

По данным Сергея Миролюбова, издателя «Наша газета» из Кустаная, зачастую в регионах управления внутренней политики разыгрывают тендеры так, что там может победить конкретное акиматовское издание.

— Например, у нас в Кустанае областная государственная газета выходит два раза в неделю, там 52 страницы, из которых 16 полноцветные. И в тендерных требованиях управления внутренней политики прописывают именно такие параметры к соискателю. Ну, и как результат – деньги достаются именно акиматовской газете, — поделился своим опытом Сергей Миролюбов.

А если проверить?

Примечательно, что эта отрасль государственного бюджета, как и вся в целом государственная казна, не смог избежать финансовых нарушений, а порой и откровенного казнокрадства. По результатам аудита Счетного комитета РК в 2016 году проверке подверглись основные получатели госзаказа – АО «Казтелерадио», АО «Хабар», газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», АО «Казконтент» и РГП «Центр анализа и информации». По итогам аудита в АО «Казтелерадио» сумма нарушений и неэффективности освоения бюджетных средств составила 13 млрд. тенге(!). Из запланированных 827 радиостанций предприятие на казенные деньги построило лишь 491 станцию.

В АО «Хабар» выявлены были платежи частным компаниям без подтверждающих документов на сумму 889 млн. тенге в 2014 году и 757 млн. тенге в 2015 году. На производство отечественных сериалов «Хабар» получил из госказны за последние два года в общей сложности 640 миллионов тенге, а доказать фактическими документами смог только затраты на 58 миллионов тенге. Общая сумма финансовых нарушений у двух главных телеканалов страны «Казахстан» и «Хабар» в 2014 году составила 2,6 млрд. тенге. А объем неэффективно освоенных бюджетных средств выявлен аудитом на сумму 459,5 млн. тенге.

— Отдельного внимания заслуживает эффективность госзатрат в двух главных газетах страны – «Казправда» и «Егемен Казахстан». Сумма за непроданные газеты «Казахстанской правды» в 2007 году составила 7,6 млн. тенге. В 2008 году непроданными остались тиражи на сумму 17,5 млн. тенге. И за первое полугодие 2009 года этот показатель составил 4,2 млн. тенге. Аудит «Егемен Казахстан» выявил, что при освоении бюджетных средств руководство издания существенно завысило стоимость печати одной страницы газеты. Благодаря этому издание получило из средств налогоплательщиков лишние 157,1 млн. тенге, — рассказывает Гульмира Биржанова, юрист ОО «Правовой медиацентр».

Из свежих примеров транжиривания бюджетных средств – нарушения, выявленные при проверке АО «Казконтент», предприятия, которое помогает казахстанским государственным СМИ создавать свои Интернет сайты. В 2016 году АО «Казконтент» получило из госказны более 2 миллиардов тенге. На эту сумму было создано 400 Интернет сайтов на казахском языке. Из них 124 сайта на момент проверки оказались бездействующими. Сумма ущерба государству составила 110 миллионов тенге.

По итогам аудита к ответственности были привлечены 5 должностных лиц, которые отделались незначительными штрафами, выговорами и предупреждениями.

У нас и у них

К сожалению, мы не имеем данных о проведении аудита среди получателей госзаказа в ЗКО. Есть только цифры госзаказа, разыгранного госорганами региона в прошлом году. В 2016 году управление и отделы внутренней политики акиматов ЗКО раздали более 400 млн. тенге по 43 лотам. Из них 10 лотов достались телеканалу «Казахстан» на общую сумму 89,2 млн. тенге. А ТОО «Жайык пресс», которое издает газеты «Приуралье» и «Орал Онири» получило в 2016 году 181 млн. тенге госфинансирования. Прибавьте к этой цифре объем денег, поступающих с добровольно-принудительной подписки госслужащих и бюджетников, и вы сможете получить приблизительное представление о стоимости госпропаганды в масштабах нашей области.

Среди участников круглого стола в Астане был и Тарму Таммерк, медиомбудсмен из Эстонии. По его словам, в Эстонии нет государственных СМИ, по определению. Но есть деньги, выделяемые государством на государственную информационную политику. Но, в отличие от Казахстана, в Эстонии все казенные деньги, выделяемые на эти цели, имеют четкое предназначение.

— Я не говорю о том, что наша система идеальна. Но ее эффективность можно измерить, и она служит интересам общества. Например, в Эстонии есть четкие правила. У нас государство выделяет деньги на те сферы, в которых газетам и телеканалам трудно заработать на рекламе. Например, производство детских и культурных программ. Или государство выделает деньги СМИ, которые находятся в опасности, на грани банкротства, у которых сильно сократилась аудитория и мало рекламы, — говорит Тарму Таммерк.