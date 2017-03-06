«Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом»
Альбина Галчанская:
В группе «Ватсап» классный руководитель(СШ №24) скинула текст следующего содержания:
«Перед 8 Марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы! Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке!!!»
Что это за договор такой и правда ли он существует? Если правда, то финпол жжёт!! Тоже мне, нашли самую коррумпированную отрасль…
Неужели цветы и коробку конфет нельзя уже подарить учителю как благодарность?
ну настоящих воров им боязно трогать. Проще трясти учителей.
Это утка рассчитана на глупых людей. По ватсапу это гуляет уже 3 дня.
Если вы дружите с головой то сразу понятно — Финпола не существует. Жаль что газета и многие пользователи пишут вообще об этом бреде.
Также вспомните что эта уходит корнями утка в 2014 году.
Считаю что эту утку пустил союз который добивается введения налога на секс.
Так что не нужно сеять панику. Традиция дарить цветы на 8 марта всем женщинам — это традиция. Если ваш учитель мужик — то не советую дарить ему цветы 8 марта. Он может обидеться. Хотя у нас современное общество, может ему будет приятно.
Или если по честному, можно арестовать мою жену за то, что она получит цветы на 8 марта. Куда мне сообщить о том, что я буду дарить цветы?
какой финпол?!финпола нет уже давно с 2015 года!че за люди неграмотные.еще бы написали ОБХСС!
Что за бред…кому хочу тому и подарю цветы, это мое право…что это за договор о честной дружбе?..какими законами он регламентируется…
Чья, интересно было бы узнать, эта задумка или инновация? Явно не самих учителей. Горобразование скорее всего руку приложило в лице какой-либо дамы, не желающей цветов и на духу не переносящих их запах)))
Давно пора знать, что в ватсапе спама пишут больше, чем правды. Все эти рассылки уже задолбали. А еще больше задолбали те, кто ведется на эту чушь и дальше распространяет из чата в чат!
нас заставили расписаться, что мы ознакомлены. И смех и
я понимаю когда спам передается в сетях по ватсапу и тд и тп
теперь УН решила выделится№
да господа УН вы превращаетесь в желтую газетенку
сами новости не можите писать а печатаете слухи при чем не проверенные
а ведь люди ведутся
где настоящие профессионалы пера,? все в бизнес ушли,?
весь сайт превратился в один большой слух
когда были последние действительные репортажи? а не репосты или новости от обиженных сельчан,горожан,бабушек ,дедушек?
только умеете что пастись на сайте госзакупок .
канечно же модер не пропустит,зато прочитаете сами на досуге.
Можете не публиковать, но я согласен с Нефтяником: УН потеряла свои позиции. Нет ни одной темы, которую хотел бы комментировать. Разве что комментарий Аидара, в Контактах.
Вот комментарий МОН
http://m.tengrinews.kz/ru/kazakhstan_news/313615