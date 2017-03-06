Альбина Галчанская:

В группе «Ватсап» классный руководитель(СШ №24) скинула текст следующего содержания:

«Перед 8 Марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы! Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке!!!»

Что это за договор такой и правда ли он существует? Если правда, то финпол жжёт!! Тоже мне, нашли самую коррумпированную отрасль…

Неужели цветы и коробку конфет нельзя уже подарить учителю как благодарность?