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Опубликовано: Пн, Мар 6th, 2017
1 058 Народные новости

«Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом»

Альбина Галчанская:

В группе «Ватсап»  классный руководитель(СШ №24) скинула текст следующего содержания:

«Перед 8 Марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы! Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке!!!»

Что это за договор такой и правда ли он существует? Если правда, то финпол жжёт!! Тоже мне, нашли самую коррумпированную отрасль…
Неужели цветы и коробку конфет нельзя уже подарить учителю как благодарность?

10 комментариев
  1. Дмитрий:
    6 Март 2017 в 10:32

    ну настоящих воров им боязно трогать. Проще трясти учителей.

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    • Финпол:
      6 Март 2017 в 15:20

      Это утка рассчитана на глупых людей. По ватсапу это гуляет уже 3 дня.
      Если вы дружите с головой то сразу понятно — Финпола не существует. Жаль что газета и многие пользователи пишут вообще об этом бреде.
      Также вспомните что эта уходит корнями утка в 2014 году.
      Считаю что эту утку пустил союз который добивается введения налога на секс.

      Так что не нужно сеять панику. Традиция дарить цветы на 8 марта всем женщинам — это традиция. Если ваш учитель мужик — то не советую дарить ему цветы 8 марта. Он может обидеться. Хотя у нас современное общество, может ему будет приятно.

      Или если по честному, можно арестовать мою жену за то, что она получит цветы на 8 марта. Куда мне сообщить о том, что я буду дарить цветы?

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  2. ZAZ:
    6 Март 2017 в 10:58

    какой финпол?!финпола нет уже давно с 2015 года!че за люди неграмотные.еще бы написали ОБХСС!

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  3. скептик:
    6 Март 2017 в 11:13

    Что за бред…кому хочу тому и подарю цветы, это мое право…что это за договор о честной дружбе?..какими законами он регламентируется…

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  4. родитель:
    6 Март 2017 в 11:55

    Чья, интересно было бы узнать, эта задумка или инновация? Явно не самих учителей. Горобразование скорее всего руку приложило в лице какой-либо дамы, не желающей цветов и на духу не переносящих их запах)))

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  5. житель:
    6 Март 2017 в 14:10

    Давно пора знать, что в ватсапе спама пишут больше, чем правды. Все эти рассылки уже задолбали. А еще больше задолбали те, кто ведется на эту чушь и дальше распространяет из чата в чат!

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  6. Учитель:
    6 Март 2017 в 14:46

    нас заставили расписаться, что мы ознакомлены. И смех и

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  7. нефтяник:
    6 Март 2017 в 17:31

    я понимаю когда спам передается в сетях по ватсапу и тд и тп
    теперь УН решила выделится№
    да господа УН вы превращаетесь в желтую газетенку
    сами новости не можите писать а печатаете слухи при чем не проверенные
    а ведь люди ведутся
    где настоящие профессионалы пера,? все в бизнес ушли,?
    весь сайт превратился в один большой слух
    когда были последние действительные репортажи? а не репосты или новости от обиженных сельчан,горожан,бабушек ,дедушек?
    только умеете что пастись на сайте госзакупок .
    канечно же модер не пропустит,зато прочитаете сами на досуге.

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    • NVP:
      6 Март 2017 в 20:29

      Можете не публиковать, но я согласен с Нефтяником: УН потеряла свои позиции. Нет ни одной темы, которую хотел бы комментировать. Разве что комментарий Аидара, в Контактах. :)

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