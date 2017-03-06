Дорогой внедорожник акимат Зеленовского района приобрел для заграничных поездок

Аким Зеленовского района объяснил приобретение внедорожника за 24,5 млн тенге тем, что у чиновников есть необходимость ездить за границу РК.

Такую информацию аким Зеленовского района ЗКО Карим Джакупов дал в своем письменном ответе на редакционный запрос «Уральской недели». По его словам, дорогой внедорожник был приобретен для районного Центра досуга при районном отделе культуры решением районного маслихата.

«Решение о приобретении автомобиля в данной ценовой категории и класса было обусловлено спецификой деятельности ГККП «Центр досуга», связанной с выездами по территории района, области и приграничным районам Российской Федерации», — сообщается в официальном ответе Карима Джакупова.

Также он сообщил, что с сентября 2013 года его служебным автомобилем был автомобиль «Toyota Camry» 2006 года с госномером L 030 WK, а с октября 2014 года официальным служебным автомобилем акима района является автомобиль Toyta Land Cruiser 105 Gx 2007 года выпуска с госномером 040 WK 07. Аким района сообщил, что последний автомобиль Toyta Land Cruiser 105 Gx был передан на баланс акимата района аппаратом акима Западно-Казахстанской области в 2014 году.

Также в своем официальном ответе Карим Джакупов перечислил все служебные машины, обслуживающие акимат Зеленовского района. Так, на балансе акимата района, кроме вышеуказанного Toyta Land Cruiser 105 Gx, числятся:

— «Chevrolet Captiva» (госномер 038 WK 07) — служебный автомобиль заместителя акима района Тугузбаева А.К.

— «KIA Sportage» (госномер 039 WK 07) — служебный автомобиль заместителя акима района Досжанова А.Т.

— «Toyota Camry» (037 WK 07) — служебный автомобиль заместителя акима района Р.Шауенова.

— «Toyota Camry» (041 WK 07) — дежурный автомобиль аппарата акима района.

Карим Джакупов в своем ответе также сообщил, что приобретение новых служебных автомобилей будет продолжаться и завершится в 2017 году.

«В связи с тем, что за последние 15 лет акиматом района не выделялись средства на приобретение новых служебных и дежурных автомобилей, автопарк устарел технически, — сообщается в ответе. — Приходилось выделять средства из районного бюджета на его постоянный ремонт. Использование устаревшего автотранспорта стало неэффективным, вследствие чего было принято решение о поэтапном выделении средств на приобретение автомобилей для государственных учреждений и организаций акимата Зеленовского района. Начиная с 2014 года, предпринимаются меры по обновлению автопарка. Всего за прошедшее время было приобретено: для руководителей отделов — 7, акимов сельских округов — 11, в школы района для подвоза детей — 5, аппарата акима района — 2 автомобиля».

Напомним, ранее на сайте госзакупок появилось объявление акимата Зеленовского района о проведении конкурса на приобретение автомобиля за 24,5 млн тенге, которое по техспецификации подходило под автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200.