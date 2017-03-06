Дорогой внедорожник акимат Зеленовского района приобрел для заграничных поездок
Аким Зеленовского района объяснил приобретение внедорожника за 24,5 млн тенге тем, что у чиновников есть необходимость ездить за границу РК.
Такую информацию аким Зеленовского района ЗКО Карим Джакупов дал в своем письменном ответе на редакционный запрос «Уральской недели». По его словам, дорогой внедорожник был приобретен для районного Центра досуга при районном отделе культуры решением районного маслихата.
«Решение о приобретении автомобиля в данной ценовой категории и класса было обусловлено спецификой деятельности ГККП «Центр досуга», связанной с выездами по территории района, области и приграничным районам Российской Федерации», — сообщается в официальном ответе Карима Джакупова.
Также он сообщил, что с сентября 2013 года его служебным автомобилем был автомобиль «Toyota Camry» 2006 года с госномером L 030 WK, а с октября 2014 года официальным служебным автомобилем акима района является автомобиль Toyta Land Cruiser 105 Gx 2007 года выпуска с госномером 040 WK 07. Аким района сообщил, что последний автомобиль Toyta Land Cruiser 105 Gx был передан на баланс акимата района аппаратом акима Западно-Казахстанской области в 2014 году.
Также в своем официальном ответе Карим Джакупов перечислил все служебные машины, обслуживающие акимат Зеленовского района. Так, на балансе акимата района, кроме вышеуказанного Toyta Land Cruiser 105 Gx, числятся:
— «Chevrolet Captiva» (госномер 038 WK 07) — служебный автомобиль заместителя акима района Тугузбаева А.К.
— «KIA Sportage» (госномер 039 WK 07) — служебный автомобиль заместителя акима района Досжанова А.Т.
— «Toyota Camry» (037 WK 07) — служебный автомобиль заместителя акима района Р.Шауенова.
— «Toyota Camry» (041 WK 07) — дежурный автомобиль аппарата акима района.
Карим Джакупов в своем ответе также сообщил, что приобретение новых служебных автомобилей будет продолжаться и завершится в 2017 году.
«В связи с тем, что за последние 15 лет акиматом района не выделялись средства на приобретение новых служебных и дежурных автомобилей, автопарк устарел технически, — сообщается в ответе. — Приходилось выделять средства из районного бюджета на его постоянный ремонт. Использование устаревшего автотранспорта стало неэффективным, вследствие чего было принято решение о поэтапном выделении средств на приобретение автомобилей для государственных учреждений и организаций акимата Зеленовского района. Начиная с 2014 года, предпринимаются меры по обновлению автопарка. Всего за прошедшее время было приобретено: для руководителей отделов — 7, акимов сельских округов — 11, в школы района для подвоза детей — 5, аппарата акима района — 2 автомобиля».
Напомним, ранее на сайте госзакупок появилось объявление акимата Зеленовского района о проведении конкурса на приобретение автомобиля за 24,5 млн тенге, которое по техспецификации подходило под автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200.
Для поездок видимо частых, надо полагать в РФ не в Китай же))) Непонятно только почему джип а не автобус, если этот авто якобы для центра досуга? Отмазка не прошла Джакупов-мырза !!!
Это значит виноваты депутаты которые выбирали мы? Т.е. он тоже считает что это уничтожение денег путем покупки ненужной дорогой техники? Зачем население Зеленовского района проголосовала за таких не думающих людей, которые в кризисное тяжелое время для Казахстана — тратят деньги от жира не зная куда их выделить?
Вместо того, чтобы делать дороги с приграничными районами РФ, чтобы нормально ездить туда — вы покупаете джипы, дабы не ремонтировать дороги и не чувствовать как нам народу по этим ямам катается?
Вы знаете почему у вас постоянно не хватает денег на ремонт вашего парка? Потому что вы вместо нескольких автомобилей покупаете один. Ведь за 24.5 миллиона можно было поменять весь автопарк на новый и еще списать старые автомобили себе или своим родственникам.
Ну и любой нормальный здоровый человек скажет — что класс автомобиля никак не подходит для Центра досуга при районном отделе культуры. Так как им более дешевле и удобнее было взять микроавтобус.
Халық:, Салык:, Скептик: и комментарии многих других попали в точку, только компетентные органы этого к сожалению не видят. После комментария «Сотрудника Акимата:» уже недоумевают многие, по поводу бездействия многих структур и подразделений. Где блюстители чести госслужащих? прокуратура? Великая Партия? Реально на эти средства закупите новые машины иномарки и ездите, уже не стесняясь с жиру беситесь господа.
Хорошее предложение для Лукпана в одном из комментариев. Хороший материал как для журналиста,и немого хоть вразумит наших избранных господ. Просто официальные запросы по поводу гос.авто, их обслуживания, и остальных расходов, можно постоянную рубрику открывать, все с интересом будут читать как расходуются деньги налогоплательщиков. И хорошо бы это было постоянно. Все гос.структуры, на постоянной основе. Кому скрывать нечего с радостью докажут свою чистоту, остальные начнут мутить, и уже все станет ясно с этих замутов даже официальных ответов на запросы.
В Ладу такой врятли поместится, поэтому пусть! молодец! заслужил
)))
Млииин молчали бы лучше уже как то забылось но нет ответили так что еще более себя в смешное положение поставили
Непонятно при чем здесь поездки за границу?..вот кто-нибудь может разъяснить причинно-следственную связь между дорогостоящей машиной и заграницей? я вот не понимаю… они что ездят за границу машинами похвастаться..и какие могут быть дела за границей у акима района..я понимаю областной Аким в рамках взаимодействия приграничных областей решает вопросы…и как правило ,контакты между чиновниками за границей и нашими прежде всего предполагают наличие предложений , мыслей, реальных дел по взаимодействию, а не показ техники….
На такой машине можно и в кругосветное путешествие отправиться с посещением Панамы)))
… с посещением Гондураса.
«Решение о приобретении автомобиля в данной ценовой категории и класса было обусловлено спецификой деятельности ГККП «Центр досуга»,—— наверное опечатка, если нет то улыбнуло. хочу там работать
затупил чётко! ппц, он бы ещё сказал , что они всем акиматом будут выезжать на этом джипе на пикник, млять! лучше бы продолжал в тряпочку молчать или господин кульгинов, уже включил зелёный свет на комментирование?
зы. хм, центр досуга…ппц фантазии у этого чинуши, прям как у дяди…
Это не опечатка … Действительно для ( центра) ДОСУГА , в виде рыбалки , охота и пикники , действительно нужны такие мощные «внедорожники»….
В точку))))
Зам акимы на камрюхах ездят. А че не на Ладах? Или Лада по их как попало сделанным дорогам не проедет? Жируют однако слуги народа.
Не барское это дело на ладах ездить.
Уважаемый Лукпан сделайте пожалуйста журналистское расследование и выведите на чистую воду ложь этих господ. Потому что только вы можете это сделать. Он в конце 2016 года купил через роо автомобиль PRADO и оформил в наш аппарат в этом году и получил номер 040 wk (про эту машину молчит) а так же выуказанный Toyota Land Cruiser 2007 года он оформил на другую организацию также ездит. Получается у него два джипа и этого мало третий решил купить. Он всегда смотрит на районные имущества как на свою вотчину и этим всех и сотрудников и жителей достал. Любит отдыхать на охоте и рыбалке а также на природе.
Alma: 6 Март 2017 в 14:09
Зам акимы на камрюхах ездят. А че не на Ладах? Или Лада по их как попало сделанным дорогам не проедет? Жируют однако слуги народа.
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Охамели вконец! И никакой управы на них, так как так называемые контрольно-надзорные органы то же самое вытворяют…. Одна управа на них — это народ…………Народ еле еле концы с концами сводит, а госчиновники с жиру бесятся…….. Пол-беды было бы, если бы госчиновники были профессионалы……….А уровень Тугузбаева, Досжанова,Шауенова и Жакупова это уровень ниже плинтуса! Но у нас решают связи, деньги……Честных и достойных в нынешнюю власть и близко не подпустят ……
Скептик:
6 Март 2017 в 12:44
«Непонятно при чем здесь поездки за границу? … и какие могут быть дела за границей у акима района..я понимаю областной Аким в рамках взаимодействия приграничных областей решает вопросы…»
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Щас попробую объяснить.
Фартовая тачка походу чисто для поездок к Марухе в соседней российскодеревне
Скептик:
6 Март 2017 в 12:44
«Непонятно при чем здесь поездки за границу? … и какие могут быть дела за границей у акима района..я понимаю областной Аким в рамках взаимодействия приграничных областей решает вопросы…»
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Щас попробую объяснить.
Фартовая тачка походу чисто для поездок к Марухе в соседнюю российскую деревню (тоже мне заграница!!!).
Млин, жертвы путинской пропаганды*, поверили, что де у них, тама, «женщины с пониженной социальной ответственностью» — самые самые в мире!!!
А наши ватники, особи впечатлительные, вот и ломятся теперь, «к самым, самым в мире».
Жертвы ватной пропаганды.
P.S.
Ничего не помогает, сколько не убеждай, что ничего там «самого, самого» нет, это те же блондинки, что и в Зеленовке и все это чисто реклама-пропаганда гонючая для наивных.
Но бесполезно, все равно для наших чинуш, «даже собственный ч…н в чужих руках кажется толще».
* Путин чисто из азарта кагэбешника, закинул наживку наивному Трампу и насадил таки на крючок рыжую бестию, если верить британскому разведчику.
Согласно словаря воровского сленга «Маруха»- это сожительница вора..т.е. Вы считаете, что тот кто ездит на этой машине к «Марухе» вор? ну так прямо бы и выразили свое мнение, а то сразу «ватники», все вокруг да около…..только какой «марухе» он нужен то…..льстите вы себе и иже с ними….не Ален Делон и не фигура Шварцнегера…а на чужую тачку » Маруха в натуре не поведется» ( исходя из Ваших выражений)…ну может только поездка нужна для того чтобы толщиной органа, как Вы сказали, помериться..ну тогда спасибо просветили..я думаю Вы меня правильно поняли..
У него Водитель Сергей его возит Салават семью возит третий наверное возьмёт для России или возможно любовницу будет возить.
Салават уже уволился))надоела ему жену возить за хлебом в Суровский))
Депутаты все ег о люди родственники и друзья поэтому соглашаются с ним. Ұйятсыз адам. Когда ставил аким а кушума тоже руками депутатов купил ему сразу машину и дом. Другие акимы были он так не делал. Он в районе что хочет то и делает унбаған адам. Всё надежда на кульгинова если теперь он разведеть значит Кулгинов с ним заодно. Если так то ЗКО в полной ж…е. но надеемся что не так и он примет политическое решение.
То есть на прадике или на рав 4 нельзя за границу выезжать для это нужен строго 2-х сотый крузак не меньше.