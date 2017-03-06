НЕОБЫЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ АЛЕКСАНДРА БЕЛЕНЬКОГО

КАК ЖИВУТ ФИНСКИЕ ПАРНИ. ПРОГУЛКА ПО СПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В десяти километрах от России есть город Иматра. Окраины застроены панельными домами. Почти как у нас, но есть нюансы.

В одном из таких районов живёт Марк. Он родился в российской Карелии, но ещё в детстве переехал в Финляндию.

Марк показал, как живут в финских пятиэтажках. Хотели бы так?

1. На вид очень похоже на наши советские «спальники». Только в домах не пять этажей, а четыре. Хотя нет, в некоторых тоже пять. Двухкомнатная квартира в таком доме стоит 500 евро в месяц.

2. Но отличия сразу бросаются в глаза. Перед домом большая парковка на сотню машин. У каждого есть свое парковочное место, оборудованное розеткой для подогрева авто. Есть гостевые места с такими же розетками. Платишь за место, только если есть тачка, это стоит 10 евро в месяц.

3. Мусоропровода в доме нет. Свои отходы жители района выносят на улицу в специальный контейнер. Он всего один на район. Мусорные баки огорожены забором и стоят под крышей, чтобы ветер не разметал и чтобы животные не лазали по помойке и не раскидывали мусор.

4. Финнов приучают к раздельному сбору отходов. Это необязательно, можно выбрасывать в один общий бак, а можно сортировать. Марк говорит, что разделять самому удобнее.

5. Инструкция на русском языке — обычное дело в Финляндии. Русский считается одним из региональных языков в стране, к тому же здесь близко граница и много иммигрантов.

6. Все балконы застеклены одинаково. Проще и дешевле скинуться на ремонт всем домом, чем каждому городить своё. Смотрится стильно.

7. У жителей первых этажей балконов нет, вместо него бонус — маленький садик, огороженный деревянным забором. Во дворе совсем нет машин. Все они остаются снаружи, места на парковке хватает для всех.

8. Зато много велосипедов, которые хранятся в специальном “гараже”, ключ от которого есть у всех жильцов. Сарайчик один на дом, и, кроме «великов», там хранят санки и детские коляски. Удобно.

9. Рядом есть площадка для барбекю и даже мангал. Тоже общественный.

10. В специальном ящике ждут наколотые дрова. Можно брать и пользоваться.

11. Бак с технической водой, если нужно что-нибудь полить.

12. Район стоит посреди леса. А за ним уже российская граница.

13. Бельевые верёвки, а вдалеке тот самый технический сарайчик. Вместо всего этого могли бы просто стоять машины.

14. Решётки на окнах, а зачем?

15. У подъезда лавочка, мусорное ведро и непременная щётка, чтобы чистить обувь зимой. И стеклянные двери. Никаких домофонов — у каждого жителя есть ключ. При этом двери запирают только после девяти вечером, днём вход свободный.

16. Ещё возле подъезда стоит пластиковый бак с мелкими камешками и совком. Если скользко, можно посыпать дорожку, и твои соседи не поскользнутся.

17. Внутри дома очень просто. Совсем неприхотливые одинаковые двери, обычная лестница. Сейчас строят по-другому, но этим домам уже лет сорок.

18. Почтовые ящики расположены прямо в двери. На ней же есть номер квартиры и фамилия жильцов. На стикере написано “Не кладите рекламу, пожалуйста”.

19. У каждого жителя есть доступ в подвал. Там-то всё самое интересное!

20. В доме, где живёт Марк, четыре подъезда и пять саун. ПЯТЬ. Возможно, у кого-то есть ещё личные в квартирах.

21. Время распределяется между жильцами: можно “застолбить” свой день недели и приходить париться. Это стоит ещё десять евро в месяц.

22. Одна из саун общественная, и туда можно приходить без записи, мужские и женские дни чередуются.

23. Кладовая комната в подвале: каждой квартире отведена отдельная клетушка, где можно хранить своё барахло, старые матрацы и чемоданы, летнюю резину, одинокие лыжи или ненужный диван. Это чтобы балкон не захламлять.

24. Комната с инвентарём. Всё что угодно — от садовых тачек и грабель до бензопил и лопат. Мало ли что пригодится… Ключ от комнаты тоже есть у каждого жильца, инструментом можно пользоваться бесплатно.

25. В одном из соседних домов микрорайона есть небольшая библиотека, комната для собраний. Жители приносят свои книги и настольные игры.

26. Бомбоубежище есть под каждым домом.

27. Его переоборудовали в спортивный зал. Совсем небольшой, но люди могут прийти и сами позаниматься.

28. Это также бесплатно. Помещения принадлежат всем жильцам дома, а на инвентарь люди скидываются или приносят своё ненужное — для общей пользы.

29. Прачечная комната в соседнем подвале. Две стиральные машины работают “по записи”, а одна в режиме “живой очереди”.

30. «Аншлага» нет: у многих свои «стиралки», но если нет — это удобно.

31. Хитрый гладильный станок или что-то подобное. Марк не знает, что это.

32. Ковры сушатся после стирки. Хозяин заберёт их потом.

33. Так выглядит спальный район в финской провинции. А как ваш? Сильно отличается?

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