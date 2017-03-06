Преступная схема по получению взяток в особо крупных размерах выявлена в Комитете геологии и недропользования

Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена деятельность преступной группы под руководством председателя комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева, сообщила пресс-служба Нацбюро.

«Б.Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Казахстана», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В данную схему также были вовлечены доверенные лица Б.Нурабаева – его заместитель Н.Курбанов, руководители РГУ «Центрказнедра» и «Южказнедра» А.Нұржаубай и Е.Адильханов, ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» А.Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б.Мутан, а также руководители структурных подразделений комитета.

6 марта Б.Нурабаев был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере $20 тыс. от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Также в качестве взятки Б.Нурабаев и его подставное лицо одноклассник М.Абдрашов получили автомашину марки Audi Q7 и 3-комнатную квартиру в Шымкенте стоимостью по $25 тыс. каждая, которые переоформлены на сына последнего.

Установлено, что он также получил $20 тыс. от представителя ТОО «SK Petroleum», а также товарно-материальные ценности от других недропользователей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на месторождениях в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.

Общая сумма полученных Б.Нурабаевым взяток составила более $100 тыс.

КазТАГ