Мужчину осудили на 13 лет за ряд краж и убийство

Ранее судимый Анатолий Трифонов совершил в 2016 году в городе кражи в нескольких магазинах и убил своего коллегу.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам был озвучен приговор Анатолию Трифонову, который совершил 6 краж.

— С ноября 2016 года подсудимый совершил кражи из магазинов. После последней кражи 14 декабря подсудимый купил алкоголь и пошел в ресторан «Дорожный», где работал разнорабочим, — сообщил судья Ерлан Губашев.

В специально оборудованной комнате в ресторане, где жили Калмуканов и Трифонов, они стали распивать алкоголь. После чего между ними произошла драка. Как сообщил судья Губашев, потерпевший сказал Трифонову, что последний в местах лишения свободы имел половую связь с мужчинами. В ответ Трифонов повалил Калмуканова на пол и 10 раз ударил его ножом в область груди. От полученным травм Калмуканов скончался на месте.

Суд признал Трифонова виновным по статьям 99, ч. 2 УК РК «Убийство» и 188, ч. 2 УК РК «Кража» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.