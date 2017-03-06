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Опубликовано: Пн, Мар 6th, 2017
2 798 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Владельца фаст-фуда в Уральске оштрафовали после массового отравления

В Уральске закончился судебный процесс по факту массового отравления в закусочной. Владельца  кафе «Бургер- Стрит+» признали виновным, но отпустили на свободу, наложив штраф в 2 млн тенге.

нариман

На протяжении всего судебного процесса Нурман Кубикешов предпочитал оставаться incognito

Сегодня, 6 марта, Уральский уголовный суд признал виновным Нурмана Кубикешева по статье 304, часть 1 «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов» и приговорил к одному году ограничения  свободы.
Однако суд на месте снял  с владельца кафе основное наказание, применив к нему акт амнистии.

— Кроме всего прочего, взыскать с Кубикешева  в доход государства 2 миллиона тенге, — зачитала приговор  судья Магира Хитарова. — Запретить  заниматься предпринимательской деятельностью, связанной  с пищевым производством, сроком на три года.

Со слов судьи Хитаровой, лишь один из 29 пострадавших в результате массового отравления сальмонеллезом  имел к осужденному Кубикешеву претензии, а остальные пострадавшие претензий к владельцу фастфуда не имели.
Напомним, 9 ноября 2016 года в Уральске 29 человек попали в больницу с острым отравлением после посещения кафе быстрого питания «Бургер стрит +». Лабораторные исследования выявили у уральцев сальмонеллез.

4 комментария
  1. Alma:
    6 Март 2017 в 14:38

    Кушать надо дома.

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  2. ВЯЧЕСЛАВ:
    6 Март 2017 в 19:12

    звездец , а если вы в другом городе фиг с вами

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