Владельца фаст-фуда в Уральске оштрафовали после массового отравления

В Уральске закончился судебный процесс по факту массового отравления в закусочной. Владельца кафе «Бургер- Стрит+» признали виновным, но отпустили на свободу, наложив штраф в 2 млн тенге.

Сегодня, 6 марта, Уральский уголовный суд признал виновным Нурмана Кубикешева по статье 304, часть 1 «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов» и приговорил к одному году ограничения свободы.

Однако суд на месте снял с владельца кафе основное наказание, применив к нему акт амнистии.

— Кроме всего прочего, взыскать с Кубикешева в доход государства 2 миллиона тенге, — зачитала приговор судья Магира Хитарова. — Запретить заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с пищевым производством, сроком на три года.

Со слов судьи Хитаровой, лишь один из 29 пострадавших в результате массового отравления сальмонеллезом имел к осужденному Кубикешеву претензии, а остальные пострадавшие претензий к владельцу фастфуда не имели.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Уральске 29 человек попали в больницу с острым отравлением после посещения кафе быстрого питания «Бургер стрит +». Лабораторные исследования выявили у уральцев сальмонеллез.