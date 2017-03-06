В Уральске идет эвакуация людей из здания областной прокуратуры ( фоторепортаж,видео)

Примерно в 11.00 часов началась экстренная эвакуация людей из здания областной прокуратуры в Уральске. Близлежащие улицы перекрыты вооруженными сотрудниками полиции.

Официального объяснения полицейские не дают. Кроме здания прокуратуры, эвакуированы люди из близлежащего торгового центра «Атриум». Один из сотрудников полиции в оцеплении попросил журналистов «УН» отойти подальше, сказав при этом: «Вы же не хотите, чтобы вас задело в случае взрыва». Вместе с тем пресс-служба прокуратуры ЗКО чуть позже сообщила: 6 марта 2017 года на территории г.Уральска проводятся плановые антитеррористические оперативно-тактические учения «Орал антитеррор-2017» по пресечению условного терроризма.

Фото Рауль Упоров, Видео Нурлыбек Емранов