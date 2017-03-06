В Уральске идет эвакуация людей из здания областной прокуратуры ( фоторепортаж,видео)
Примерно в 11.00 часов началась экстренная эвакуация людей из здания областной прокуратуры в Уральске. Близлежащие улицы перекрыты вооруженными сотрудниками полиции.
Официального объяснения полицейские не дают. Кроме здания прокуратуры, эвакуированы люди из близлежащего торгового центра «Атриум». Один из сотрудников полиции в оцеплении попросил журналистов «УН» отойти подальше, сказав при этом: «Вы же не хотите, чтобы вас задело в случае взрыва». Вместе с тем пресс-служба прокуратуры ЗКО чуть позже сообщила: 6 марта 2017 года на территории г.Уральска проводятся плановые антитеррористические оперативно-тактические учения «Орал антитеррор-2017» по пресечению условного терроризма.
Фото Рауль Упоров, Видео Нурлыбек Емранов
Учения идут
Учения идут, не более.
Орал Антитеррор 2017 жедел тактикалык оқу жүргізіліп жатыр уайымдайтындай ештене жоқ
Какой нибудь пакет испугались, со страху наложили полные штаны. Бегут как зайцы.
Возможно такой вот прохожий как ты испугался и сообщил 02, а эти ребята выполняют свою работу, как ты говоришь носятся, легко сидя за компом обсуждать то чего не знаешь и о чем понятия не имеешь
А ник Regon — это какое нить кодовое слово для защитников жандармов или просто последствия от долгого ношения фуражки? Ну, когда одна полоса остается…
Сисен (диванный герой), кончай стучать по клаве, уже мозоли наверное на пальцах
))))))
Ничего в этом плохового, то есть внезапности не вижу. Пускай отрабатывают.
по пресечению условного терроризма.
===========================================================
В том-то и дело! А не дай Бог реальные террористы, то от наших «силовиков»
одни перышки останутся…..
Так это они у памятника Курмангазы фонари по сносили ?!
Или наоборот, так ищут вандалов?!
«Тяжело в учении, легко в бою». Не дай Бог, чтобы ребята на практике применяли навыки. Пусть будут учения, нужно порох держать сухим