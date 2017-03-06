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Опубликовано: Пн, Мар 6th, 2017
8 150 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске идет эвакуация людей из здания областной прокуратуры ( фоторепортаж,видео)

Примерно в 11.00 часов началась экстренная эвакуация людей из здания областной прокуратуры в Уральске. Близлежащие улицы перекрыты вооруженными сотрудниками полиции.

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Официального объяснения полицейские не дают.  Кроме здания прокуратуры, эвакуированы люди из близлежащего торгового центра «Атриум».  Один из сотрудников полиции в оцеплении попросил журналистов «УН» отойти подальше, сказав при этом: «Вы же не хотите, чтобы вас задело в случае взрыва». Вместе с тем пресс-служба прокуратуры ЗКО чуть позже сообщила: 6 марта 2017 года на территории г.Уральска проводятся плановые антитеррористические оперативно-тактические учения «Орал антитеррор-2017» по пресечению условного терроризма.

 

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Фото Рауль Упоров, Видео Нурлыбек Емранов

12 комментариев
  1. Дамир:
    6 Март 2017 в 11:17

    Учения идут

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  2. Kenes:
    6 Март 2017 в 11:50

    Учения идут, не более.

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  3. Байбулат:
    6 Март 2017 в 11:58

    Орал Антитеррор 2017 жедел тактикалык оқу жүргізіліп жатыр уайымдайтындай ештене жоқ

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  4. Сисен:
    6 Март 2017 в 12:38

    Какой нибудь пакет испугались, со страху наложили полные штаны. Бегут как зайцы.

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    • 07 Regon:
      6 Март 2017 в 13:31

      Возможно такой вот прохожий как ты испугался и сообщил 02, а эти ребята выполняют свою работу, как ты говоришь носятся, легко сидя за компом обсуждать то чего не знаешь и о чем понятия не имеешь

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      • Баке:
        6 Март 2017 в 14:39

        А ник Regon — это какое нить кодовое слово для защитников жандармов или просто последствия от долгого ношения фуражки? Ну, когда одна полоса остается…

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    • Виссарион:
      6 Март 2017 в 16:44

      Сисен (диванный герой), кончай стучать по клаве, уже мозоли наверное на пальцах

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  5. Ольга Тимофеева:
    6 Март 2017 в 12:53

    ))))))

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  6. Talgat_mechanic:
    6 Март 2017 в 15:03

    Ничего в этом плохового, то есть внезапности не вижу. Пускай отрабатывают.

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  7. Гизат:
    6 Март 2017 в 15:31

    по пресечению условного терроризма.
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    В том-то и дело! А не дай Бог реальные террористы, то от наших «силовиков»
    одни перышки останутся…..

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  8. Дотошный:
    6 Март 2017 в 16:38

    Так это они у памятника Курмангазы фонари по сносили ?!
    Или наоборот, так ищут вандалов?!

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  9. Виссарион:
    6 Март 2017 в 16:43

    «Тяжело в учении, легко в бою». Не дай Бог, чтобы ребята на практике применяли навыки. Пусть будут учения, нужно порох держать сухим

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