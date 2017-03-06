В Уральске за право взять под опеку раненого матерью ребёнка борются отец и родная тётя мальчика

Куда отправится мальчик – к отцу, в семью тёти или же в детский дом? Органам опеки предстоит нелёгкий выбор.

Напомним, 4-летний Богдан 12 февраля попал в областную детскую больницу с непроникающей колотой раной в области груди. Его туда привезла мама, которая объяснила, что из-за жизненных неурядиц хотела убить себя и ребёнка. Но… не смогла: когда от удара ножом сын стал кричать, женщина поймала попутку и поехала с ним в травмпункт.

Чуть позже прямо из больницы мальчика перевели в Центр адаптации несовершеннолетних. Как рассказали нам в ЦАНе, родители мальчика объявились у них практически сразу: мама пришла проведать Богдана уже 17 февраля, а отец – на следующий день.

— Мама говорила нам, что они с отцом ребёнка не общаются, но это оказалась неправда, — рассказала «УН» директор ЦАНа Роза Суюнчалиева. – Когда мальчик узнал, что к нему пришёл отец, он с криком «Папа!» буквально полетел по лестнице встречать его. Мужчина говорит, что они периодически видятся с сыном и его матерью. Но жить вместе у них не получается. Он готов забрать ребёнка к себе домой. И сейчас с ним работают органы опеки.

Руководитель сектора опеки и попечительства городского отдела образования Агис Бержанова подтвердила, что Вячеслав Васильев, отец 4-летнего Богдана, готов взять на себя обязательства по воспитанию сына в случае, если его мать лишат родительских прав.

— У отца есть желание взять ребёнка к себе домой. Он живёт в частном доме вместе с матерью, работает плотником на судоремонтном заводе, — пояснила Агис Бержанова. – Сейчас он собирает все необходимые документы. Если Васильев заберёт ребёнка, мы будем ему помогать, изыщем возможность устроить мальчика в детсад. В семье, с родными, ребёнку будет лучше, чем в детдоме.

При этом моя собеседница отмечает, что на право оформить опеку над Богданом претендует и его родная тётя, сестра мамы по имени Анна.

— Эта женщина также подала нам заявление по поводу опекунства над мальчиком, – говорит Агис Бержанова. — Решать, кто из этих взрослых заберёт к себе ребёнка, будет опекунский совет в ближайшие два-три дня, как только отец соберёт все справки.

Созвониться с самим Вячеславом Васильевым нам не удалось – у мужчины нет сотового телефона.

Его мама Валентина Николаевна Васильева, которой мы позвонили по домашнему телефону, высказалась, что она категорически против того, чтобы сын забрал к себе ребёнка.

— Мне восьмой десяток катит. Я старая и больная, – говорит женщина. – Получаю минимальную пенсию. Сын сегодня работает, а завтра нет. На что я буду кормить мальчика, как за ним ухаживать?!

Для ребёнка, по мнению Валентины Васильевой, в их доме нет никаких условий.

— Дом у нас частный, старый, почти разваливается, – объясняет она. – Слава ничего в нём не делает. Водопровода у нас нет, а колонка — за три улицы. Чтобы постирать, я топлю снег – руками на стирку воды не наносишься. А ребёнка нужно каждый день мыть, стирать с него, варить ему. Сын сам сидит на моей шее, а теперь хочет ещё одну обузу на эту же шею накинуть!

Самое главное, что беспокоит пожилую женщину в данной ситуации – её сын склонен к выпивке.

— Ему нельзя отдавать ребёнка, потому что он ненадёжный. Выпивает, иногда даже кидается на меня с кулаками, – откровенно признаётся Валентина Николаевна. – Есть у Гали родная сестра, пусть она и забирает мальчика. А Славу надо заставить, чтобы он работал и сыну алименты платил.

Анна (свою фамилию женщина просила не указывать), сестра мамы Богдана, подтвердила «УН», что готова взять мальчика в свою семью хоть завтра.

— Я горю желанием оформить опекунство над Богданом, — говорит женщина. – Он родился почти у меня на руках, под одной крышей с моими детьми рос. Отдавать его отцу нельзя, тот безответственный, пьющий человек. В доме, где они живут с матерью, нет ни света, ни воды. Для ребёнка элементарно нет ни постели, ни кровати. Я буду делать всё, чтобы Богдан жил в моей семье.

Людмила КАЛАШНИКОВА