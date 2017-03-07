Компания «Dream Life» объяснила, почему не может выдавать квартиры своим пайщикам

Директор ТОО «Dream Life» Явер Мамедов сообщил, что уже почти год в отношении деятельности кооператива ведется досудебное расследование.

В связи с этим расчетные счета и имущество компании были арестованы, наличные деньги из кассы были также изъяты, — пишет Явер Мамедов в официальном письме в редакцию «УН». – Мы неоднократно просили Комитет госдоходов снять арест с наших счетов, чтобы мы могли вернуть паевые взносы, однако комитет в просьбе отказывал. Деятельность кооператива приостановлена.

Читать по теме: Уральцы полтора года не могут получить квартиру от компании Dream Life