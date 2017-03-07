Компания «Dream Life» объяснила, почему не может выдавать квартиры своим пайщикам
Директор ТОО «Dream Life» Явер Мамедов сообщил, что уже почти год в отношении деятельности кооператива ведется досудебное расследование.
В связи с этим расчетные счета и имущество компании были арестованы, наличные деньги из кассы были также изъяты, — пишет Явер Мамедов в официальном письме в редакцию «УН». – Мы неоднократно просили Комитет госдоходов снять арест с наших счетов, чтобы мы могли вернуть паевые взносы, однако комитет в просьбе отказывал. Деятельность кооператива приостановлена.
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Лохотронщики!
Очередной кидок
без лоха и жизнь плоха.лох не мамонт не вымрет
К сведению СЭР мингосдоходов в Уральске действует такая же аферистическая компания под названием Happy дом где якобы без процентов на срок от трех до тридцати !!! лет выдаются квартиры и уже количество жертв навалили за тысячу а получили только более десяти человек и в скором будущим накроется медным тазом !Отреагируйте пожалуйста на эту инфу ведь мне очень жаль этих людей и многих жертв я знаю лично а они все молодые семьи и не хотят понять что бесплатный сыр только в мышеловке !!!