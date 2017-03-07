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Опубликовано: Вт, Мар 7th, 2017
1 304 ЗКО / Картина дня

Компания «Dream Life» объяснила, почему не может выдавать квартиры своим пайщикам

Директор ТОО «Dream Life» Явер Мамедов сообщил, что уже почти год  в отношении деятельности кооператива ведется досудебное расследование.

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В связи с этим расчетные счета и имущество компании были арестованы, наличные деньги из кассы были также изъяты, — пишет Явер Мамедов в официальном письме в редакцию «УН». – Мы неоднократно просили Комитет госдоходов снять арест с наших счетов, чтобы мы могли вернуть паевые взносы, однако  комитет в просьбе отказывал. Деятельность кооператива приостановлена.

Читать по теме: Уральцы полтора года не могут получить квартиру от компании Dream Life

4 комментария
  1. Alma:
    7 Март 2017 в 10:14

    Лохотронщики!

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  2. Виссарион:
    7 Март 2017 в 11:06

    Очередной кидок

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  3. ZAZ:
    7 Март 2017 в 11:18

    без лоха и жизнь плоха.лох не мамонт не вымрет

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  4. кстате:
    7 Март 2017 в 19:10

    К сведению СЭР мингосдоходов в Уральске действует такая же аферистическая компания под названием Happy дом где якобы без процентов на срок от трех до тридцати !!! лет выдаются квартиры и уже количество жертв навалили за тысячу а получили только более десяти человек и в скором будущим накроется медным тазом !Отреагируйте пожалуйста на эту инфу ведь мне очень жаль этих людей и многих жертв я знаю лично а они все молодые семьи и не хотят понять что бесплатный сыр только в мышеловке !!!

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