КПО б.в. в ЗКО заплатит за недостачу госимущества

По решению областного экономического суда «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» возместит ущерб государству на сумму более 10 миллионов тенге.

Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО удовлетворил иск по гражданскому делу РГУ «Капиталнефтегаз» к «КПО Б.В.» о взыскании суммы ущерба в размере 10 миллионов 412 тысяч тенге.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в ходе рассмотрения дела судом установлено, что РГУ провело инвентаризацию государственного имущества, переданного КПО. По результатам проверки выявлена недостача по 16 инвентарным объектам на сумму в 10 412 153,70 тенге. В качестве доказательства истцом представлена справка об остаточной стоимости активов по 16 недостающим позициям.

Руководствуясь нормой Гражданского кодекса РК, суд заявленные требования удовлетворил, взыскав с «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в доход республиканского бюджета указанную сумму.

Екатерина Литвякова