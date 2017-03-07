Школьникам Бокейординского района ЗКО запретили пользоваться смартфонами
Такое решение приняла прокуратура Бокейординского района.
Запрет на использование гаджетов в общеобразовательных учреждениях этого района ЗКО начал действовать с марта этого года.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в уставах всех общеобразовательных учреждений Бокейординского района внесены изменения о запрете на использование смартфонов и многофункциональных гаджетов.
— В связи с принятым решением во всех общеобразовательных учреждениях проведены разъяснительные родительские собрание с участием прокурора сотрудниками правоохранительных органов, директорами школ и их заместителями, говорится в сообщении. — Родители поддержали данный вопрос и дали согласие на отказ пользования смартфонами.
Екатерина Литвякова
Все вроде как развиваются, а у нас детям запреты на гаджеты ставят, давайте еще на лошадей из машин пересядем—ради экологии, лекарствами прекратим пользоваться—только травами и настоями ради сохранения здоровья, телевизоры прекратим смотреть—ведь они облучают. Бред и родители согласились, боясь гнева прокуратуры и руководства школ, а о детях кто думать будет —- и так уже живем прошлым веком
Мансур, а ты в каком классе учишься? Решение правильное, нужно в городе внедрить.
хороший запрет!!!!
Я уверен опережающий время лет на 5.
Вообще, запретить бы детям до 14 лет пользование смартфона , а просмотр ТЕЛЕВИДЕНИЯ (не телевизора) многим пожизненно.
Мансур, развивайтесь при помощи смартфона и телевидения сколько душе угодно.
запрет ставится на использование смартфонов в школьных учреждениях а дома пожалуйста …..развивайтесь
По-моему, так не должно быть… На основании какого закона действовала прокуратура?
Ах ты Боже мой!!!
В Бокейорде не только шайтан-смартфоны, можно и школы как таковые запретить.
Кто бы возражал из родителей?
Пусть отдают детей в медресе, там они узнают, что Аллах все создал и все блага только него.
Власть будет совсем непротив. Акимы же понимают, что в тех же мечетях и церквях объяснять пиплу, что власть, она таки от Всевышнего, то бишь сакральна.
А смартфоны и всякие учения о демократиях и прочей чепухе — это от шайтана.
Ну что еще надо для разумной власти?!
Смысл тогда с 1 сентября во всех школах Казахстана ходят бесплатный вайфай внедрит ?
Смысл тогда с 1 сентября во всех школах Казахстана ходят бесплатный вайфай внедрит ?
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Бесплатный он как бэ для потребителей, а тем, кто поставляет «вайфай» очень даже платный.
Короче, смысл в том, что капусту можно не хило нарубить.