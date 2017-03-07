Школьникам Бокейординского района ЗКО запретили пользоваться смартфонами

Такое решение приняла прокуратура Бокейординского района.

Запрет на использование гаджетов в общеобразовательных учреждениях этого района ЗКО начал действовать с марта этого года.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в уставах всех общеобразовательных учреждений Бокейординского района внесены изменения о запрете на использование смартфонов и многофункциональных гаджетов.

— В связи с принятым решением во всех общеобразовательных учреждениях проведены разъяснительные родительские собрание с участием прокурора сотрудниками правоохранительных органов, директорами школ и их заместителями, говорится в сообщении. — Родители поддержали данный вопрос и дали согласие на отказ пользования смартфонами.

Екатерина Литвякова