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Опубликовано: Вт, Мар 7th, 2017
970 ЗКО / Картина дня

Школьникам Бокейординского района ЗКО запретили пользоваться смартфонами

Такое решение приняла прокуратура Бокейординского района.

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Иллюстративное фото

  Запрет на использование гаджетов в общеобразовательных учреждениях этого района ЗКО начал действовать с марта этого года.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в уставах всех общеобразовательных учреждений Бокейординского района внесены изменения о запрете на использование смартфонов и многофункциональных гаджетов.

— В связи с принятым решением во всех общеобразовательных учреждениях проведены разъяснительные родительские собрание с участием прокурора сотрудниками правоохранительных органов, директорами школ и их заместителями, говорится в сообщении. — Родители поддержали данный вопрос и дали согласие на отказ пользования смартфонами.

 

 Екатерина Литвякова

 

8 комментариев
  1. мансур:
    7 Март 2017 в 14:13

    Все вроде как развиваются, а у нас детям запреты на гаджеты ставят, давайте еще на лошадей из машин пересядем—ради экологии, лекарствами прекратим пользоваться—только травами и настоями ради сохранения здоровья, телевизоры прекратим смотреть—ведь они облучают. Бред и родители согласились, боясь гнева прокуратуры и руководства школ, а о детях кто думать будет —- и так уже живем прошлым веком

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    • Александр:
      7 Март 2017 в 14:42

      Мансур, а ты в каком классе учишься? Решение правильное, нужно в городе внедрить.

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    • Дон Румата:
      7 Март 2017 в 17:49

      хороший запрет!!!!
      Я уверен опережающий время лет на 5.
      Вообще, запретить бы детям до 14 лет пользование смартфона , а просмотр ТЕЛЕВИДЕНИЯ (не телевизора) многим пожизненно.
      Мансур, развивайтесь при помощи смартфона и телевидения сколько душе угодно.

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  2. Нэт:
    7 Март 2017 в 14:34

    запрет ставится на использование смартфонов в школьных учреждениях а дома пожалуйста …..развивайтесь

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  3. Прохожий:
    7 Март 2017 в 16:01

    По-моему, так не должно быть… На основании какого закона действовала прокуратура?

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  4. homo:
    7 Март 2017 в 16:18

    Ах ты Боже мой!!!
    В Бокейорде не только шайтан-смартфоны, можно и школы как таковые запретить.
    Кто бы возражал из родителей?
    Пусть отдают детей в медресе, там они узнают, что Аллах все создал и все блага только него.
    Власть будет совсем непротив. Акимы же понимают, что в тех же мечетях и церквях объяснять пиплу, что власть, она таки от Всевышнего, то бишь сакральна.
    А смартфоны и всякие учения о демократиях и прочей чепухе — это от шайтана.
    Ну что еще надо для разумной власти?!

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  5. Строитель:
    7 Март 2017 в 17:43

    Смысл тогда с 1 сентября во всех школах Казахстана ходят бесплатный вайфай внедрит ?

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    • golos:
      7 Март 2017 в 18:36

      Смысл тогда с 1 сентября во всех школах Казахстана ходят бесплатный вайфай внедрит ?
      =================================
      Бесплатный он как бэ для потребителей, а тем, кто поставляет «вайфай» очень даже платный.
      Короче, смысл в том, что капусту можно не хило нарубить.

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