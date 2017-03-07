СМИ: российские журналисты в Швеции предлагали мигрантам деньги за постановку беспорядков на камеру

Представители съёмочной группы одного из российских телеканалов предлагали деньги живущим в пригороде Стокгольма мигрантам за организацию массовых беспорядков и столкновениий с полицией. Сумма «взятки» составляла 400 шведских крон (около 2500 рублей) на человека, сообщает радиостанция Radio24syv со ссылкой на пожелавших остаться анонимными людей, лично общавшихся с журналистами.

Как рассказал один из собеседников радиостанции, которого в репортаже называют Мохаммед, прохожие представились ему работниками российского телевидения, а между собой они разговаривали на языке, который «звучал как русский». Он добавил, что полиции журналисты рассказали обратную версию: якобы это мигранты предлагали им деньги за «экшн перед камерой».

Старший аналитик Датского университета Флемминг Шплидсбёль (Flemming Splidsboel) назвал произошедший инцедент «очень интересным». Учёный сравнил его с комплексом «активных мер», использование которых, по его словам, было очень характерно для Советской России.

Нетрудно представить, что российское правительство хочет повлиять на ход дебатов в Швеции, оказывая предпочтение тем партиям, которые высказываются о России более благожелательно и могут благодаря этому стать фаворитами на ближайших выборах. Флемминг Шплидсбёль, старший аналитик Датского университета

Беспорядки в пригороде Стокгольма Ринкебю, считающемся традиционным центром скопления мигрантов в шведской столице, вспыхнули вечером 21 февраля. Неизвестные разграбили несколько магазинов, сожгли оставленные на прилегающей стоянке автомобили и забросали камнями полицейских. В ответ сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили в воздух. Пострадавших в ходе беспорядков не было.

Столкновения мигрантов с полицией Ринкебю произошли на фоне заочного спора между президентом США Дональдом Трампом и представителями шведских СМИ.

19 февраля Трамп обратил внимание своих сторонников на происходившие в Швеции «терористические атаки». Заявления американского президента вызвали недоумение среди шведских журналистов, часть из которых назвали самым серьёзным происшествием того вечера технические неполадки на концерте одного из местных поп-исполнителей. Позднее пользователи твиттера запустили аккаунт #LastNightInSweden, высмеивающий стереотипные неприятности, которые могли бы возникнуть в Швеции.

21 февраля Служба внешней разведки Эстонии опубликовала доклад, в котором, помимо всего прочего, были упомянуты возможные провокации со стороны российских журналистов. По данным разведчиков, представители российских СМИ могут намерено вести себя вызывающе и даже агрессивно в разговоре с эстонскими дипломатами, чтобы снять на камеру неадекватную реакцию своего собеседника и позднее показать её в эфире.

TJornal