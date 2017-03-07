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Опубликовано: Вт, Мар 7th, 2017
126 ЗКО / Картина дня

В Уральске о фактах насилия над детьми можно сообщить по телефону

Теперь в Уральске действует телефон доверия, по которому можно сообщить об известных фактах насилия в семье.

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Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

— В городе проводятся постоянные рейды по выявлению неблагополучных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, — говорится в сообщении. – Так, местной полицейской службой поставлены на профилактический учет 15 неблагополучных семей, где воспитываются 23 ребенка.

В целях своевременного принятия мер по защите прав несовершеннолетних прокуратура области указала номер телефона доверия, по которому можно сообщить о фактах насилия в семье в отношении детей, либо установлении фактов проживания неблагополучных семей, в которых имеются несовершеннолетние дети.

Телефон доверия в прокуратуре: 50-79-95

 

 

Екатерина Литвякова

 

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