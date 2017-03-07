 В ЗКО к Международному женскому дню завезли более 50 тонн цветов

Лидерами продаж по прежнему остаются розы. 44 тонны «королевы цветов» было завезено на территориию ЗКО.

Об этом «УН» сообщил заместитель руководителя департамента государственных доходов по ЗКО Нурболат Абдулов.

— В Западно- Казахстанскую область было завезено 178 киллограмм орхидей на общую сумму порядка 1,4 миллионов тенге, — говорит Нурболат Абдулов. – Также завозились хризантемы — 7 тонн на 17 миллионов тенге. Также на пике популярности в этом году лилии, их в Уральск завезли порядка 307 килограмм. Все эти цветы были завезены из Голландии и других Европейских стран.

Нурболат Абдулов отметил, что эти цифры являются приблизительными, поскольку сейчас таможенники не контролируют ввоз товара из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана.