Премьер-министр РФ пригрозил повышением цен на газ за выход из ЕАЭС

Премьер-министр России заявил главам правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, что насильно в Евразийском экономическом союзе никого не держат

Только благодаря своему участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) некоторые из входящих в него стран имеют возможность покупать российский газ по льготным ценам, заявил на межправительственном совете Союза премьер-министр России Дмитрий Медведев, призвав руководителей правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии говорить об этом «прямо, без обиняков».

«Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка $200 за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже», — подчеркнул Медведев (цитата по ТАСС).

Глава правительства России призвал своих «коллег» помнить о льготной цене на газ при принятии решений, тормозящих или блокирующих процесс интеграции в ЕАЭС. Он также указал на недопустимость переноса проблем в двусторонних отношениях отдельных участников ЕАЭС на отношениях в рамках союза в целом, сравнив такой подход с шантажом.

«Здесь никто никого насильно не держит», — подчеркнул Медведев, отметив, что все участники ЕАЭС вошли в него добровольно, получив в итоге «значительные льготы по энергетическому сотрудничеству» и нарастив объемы экспорта на российский рынок.

В начале февраля 2017 года СМИ сообщали, что Белоруссия хочет выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, «возможно», из Союзного государства России и Белоруссии. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слухи «полным вымыслом».

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит 7 марта 2017 года в Бишкеке. В нем наряду с Медведевым принимают участие премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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http://www.rbc.ru/economics/07/03/2017/58be65ad9a794708d9d120a9

РБК