Аким Уральска: «Передачи Деркула в Зеленовский район не будет»

Жители поселка Деркул разделились в своем мнений относительно статуса своего массива. Часть населения требует от властей придания статуса поселка, вторая половина выступает категорически против того, чтобы в Деркуле был свой акимат. Аким города заявил, что вне зависимости от статуса Деркула, он будет являться частью города.

Жители Деркула в июне 2013 года проголосовали за то, что оставаться микрорайоном Уральска. Сегодня, часть населения готова проголосовать за то, чтобы стать поселковым округом в составе города.

Речь идет о статусе поселкового округа, который три года назад был отклонен жителями села. В этом году после отчетной встречи акима города перед жителями Деркула, жители села снова подняли этот вопрос. Но на этот раз за реорганизацию поселка выступили люди, которые хотят чтобы на Деркул распространялись действия госпрограмм по поддержке сельского бизнеса. Противники административной реорганизации поселка, опасаются, что из-за этого Деркул будет передан Зеленовскому району и они лишаться статуса городских жителей.

Редакция «Уральской недели» обратилась в акимат города с запросом, с просьбой предоставить официальное разъяснение, о том, какие последствия влечет за собой появление в Деркуле своего акимата. В своем ответе аким города подчеркнул, что организация поселковых округов в Уральске, вовсе не означает их передачи в районы. В качестве примера Нариман Турегалиев привел примеры Зачаганского, Желаевского и Круглоозерновского поселковых округов, которые имеют статус поселков, но территориально и административно находятся на территории города.

Аким города в своем ответе сообщил, что придание Деркулу статуса поселкового округа позволит решить несколько задач. Для работников бюджетной сферы это позволит получать зарплату с 25% надбавкой. Позволит государству оказывать поддержку местным предпринимателям по госпрограммам поддержки сельского хозяйства и финансировать развитие социальной сферы из ресурсов специальных госпрограмм ориентированных на развитие села.

Ниже мы публикуем полный вариант официального ответа акима города Наримана Турегалиева.

«Для полного и обстоятельного ответа на Ваш запрос необходимо к Вашему сведению предоставить информацию о создании поселковых округов в г.Уральске.

Так, поселковые округа г.Уральска образованы решением акима Западно-Казахстанской области №70 от 09.03.2001 года на основании предложений, принятых совместным решением №1 от 19.02.2001 года акима г.Уральска и Уральского городского маслихата об образовании в г.Уральске 4 поселковых округов: Зачаганского, Круглоозерновского, Деркульского, Желаевского.

Для приведения в соответствие с действующим законодательством РК в 2013 году произведено преобразование вышеуказанных поселковых округов путем упразднения и образования: Зачаганский поселковый округ — в поселок Зачаганск г.Уральска с подчинением села Меловые горки; Круглоозерновский поселковый округ — в поселок Круглоозерный с подчинением села Серебряково, Желаевский поселковый округ- в Желаевский сельский округ г.Уральска.

Как Вы знаете, при обсуждении вопроса преобразования Деркульского поселкового округа в поселок или сельский округ на сходе граждан данного округа в 2013 году, жители сами приняли решение не состоять ни в поселке, ни в сельском округе.

В последствии, после упразднения акимата Деркульского поселкового округа, от жителей данных населенных пунктов в городской акимат поступают просьбы о восстановлении и образовании административно-территориальной единицы с открытием местного исполнительного органа.

Согласно Вашему запросу поясняем, что при принятии решения создания Деркульского сельского округа имеются преимущества:

-согласно Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, по решению городского маслихата, могут устанавливаться, повышенные не менее чем на 25% оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

— по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 — 2021 годы» (направление — Развитие массового предпринимательства) имеется возможность получения микрокредита на реализацию бизнес-проектов.

— получение финансовой поддержки местного самоуправления по программе «Развитие регионов до 2020 года».

При принятии решения создания поселка Деркул, повышенные оклады и тарифные ставки не менее чем на 25%, не предусматриваются, остальные возможности сохраняются.

В случае создания поселка или сельского округа, данная административно-территориальная единица будет подотчетна акимату города без изменения границ. При этом гражданам не будет необходимости переоформлять документы на недвижимое имущество и мест регистрации. Данные виды услуг граждане будут получать в НАО ГК «Правительство для граждан» (ЦОН) города.

Дополнительно ставим Вас в известность, что вопрос передачи данного населенного пункта, как административно-территориальной единицы, в введение Зеленовского района нашей области никогда не стоял на повестке дня».

Шынболат Темиржанов, руководитель отдела административно-территориального развития акимата города, в разговоре с журналистом «УН» сообщил, что в настоящее время в акимат поступило коллективное письмо от жителей поселка Деркул, с просьбой не менять статус Деркула.

— Вместе с тем в акимат также периодически поступают обращения отдельных граждан с просьбой придать округу статус поселкового с организацией поселкового акимата. Об этом зачастую просят жители поселка Ветелки, Кумыска и так далее. Им хочется получать госуслуги в местном акимате, а не ездить за справками и документами в центр города. Того же хотят и жители Деркула, которые хотели бы заниматься бизнесом и получать поддержку от государства в рамках госпрограмм по поддержке сельского бизнеса. Поэтому акимат города считает, что жителям Деркула есть что обсудить. Но обсуждение должно быть конструктивным. Для этого жителям нужно обратиться в акимат города с просьбой об организации схода граждан, — сказал Шынболат Темиржанов.