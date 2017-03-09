Содержание акимата ЗКО обходится налогоплательшикам в 414 млн. тенге
400 с лишним миллионов тенге стоит содержание 62 чиновников акимата Западно- Казахстанской области. Должностные лица ездят на 13 автомобилях, при этом тратя горючего на 20 миллионов тенге. Об этом стало известно из ответа акимата на запрос редакции.
Редакция «УН» решила выяснить, во сколько налогоплательщикам обходятся содержание областного акимата, и получила очень интересные цифры.
— С учетом административных расходов на содержание аппарата акима в 2017 году предусмотрено 413, 5 миллионов тенге, — пишет в ответе на запрос пресс-секретарь акимата области Жаркын Жумадилов. – В 2016 году на эти же цели было выделено 414,6 миллионов тенге.
Содержание служебного транспорта областного акимата обходится налогоплательщикам в 21,5 миллионов тенге. 20,9 миллионов тенге — на бензин и горюче-смазочные материалы, и на техническое обслуживание — 0,6 миллионов тенге.
— 12 с половиной миллионов тенге акимат тратит на услуги связи и интернет, — сообщает Жаркын Жумадилов. – Примерно столько же — оплата коммунальных услуг. 22,7 миллионов тенге — на командировочные расходы.
На иные расходы тратится 170 миллионов тенге — сюда входят обеспечение антитеррористической защиты, обеспечение электронного документооборота и еще некоторые расходы, о которых Жаркын Жумадилов не сообщил.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
зачем они вообще нужны,эти чинуши от акимата? эти 400 слишним лямов, можно было направить на тротуары, спилку сухих деревьев, освещение, текущий ремонт аварийного жилья,помощь малоимущим, да ешё и останется на продукты одиноким пенсионерам. они (чинуши) всё равно эти деньги неэффективно тратят. как пример, та же «Апять».
Опять на садики?
Вы сами то малоимущим помогаете?
Начните с себя
Разговор про машину о джакупове Лукпан вы что то замяли
Вы правильно подметили карим, с небольшим уточнением, не замяли а технично отодвинули на второй план. Они ведь тоже люди-человеки, казакша айтканда-пенделер, и им тоже иногда делают предложения от которых сложно отказаться. Давайте не будем их за это подвергать критике)))
Из чего видно, что замяли или отодвинули на второй план? Статью удалили? Нет. Обсуждайте, кто Вам не даёт.
Копейки просто! Просто как на нищесбродов выделяют! Тут один Оспанов с АРЕМа без проблем более миллиарда из кармана вытащил, а здесь на такую огромную толпу и антитеррористическую защиту всего 414 миллионов выделяют!!? Хачу работать в АРЕМе! Они круче газпрома!
Без администрации не получится жить
А расходы по любому будут