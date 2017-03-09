 Содержание акимата ЗКО обходится налогоплательшикам в 414 млн. тенге

400 с лишним миллионов тенге стоит содержание 62 чиновников акимата Западно- Казахстанской области. Должностные лица ездят на 13 автомобилях, при этом тратя горючего на 20 миллионов тенге. Об этом стало известно из ответа акимата на запрос редакции.

Редакция «УН» решила выяснить, во сколько налогоплательщикам обходятся содержание областного акимата, и получила очень интересные цифры.

— С учетом административных расходов на содержание аппарата акима в 2017 году предусмотрено 413, 5 миллионов тенге, — пишет в ответе на запрос пресс-секретарь акимата области Жаркын Жумадилов. – В 2016 году на эти же цели было выделено 414,6 миллионов тенге.

Содержание служебного транспорта областного акимата обходится налогоплательщикам в 21,5 миллионов тенге. 20,9 миллионов тенге — на бензин и горюче-смазочные материалы, и на техническое обслуживание — 0,6 миллионов тенге.

— 12 с половиной миллионов тенге акимат тратит на услуги связи и интернет, — сообщает Жаркын Жумадилов. – Примерно столько же — оплата коммунальных услуг. 22,7 миллионов тенге — на командировочные расходы.

На иные расходы тратится 170 миллионов тенге — сюда входят обеспечение антитеррористической защиты, обеспечение электронного документооборота и еще некоторые расходы, о которых Жаркын Жумадилов не сообщил.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА