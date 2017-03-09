Лукашенко ответил Медведеву: «Если мы будем платить за газ как в Европе, то ему кое за что тоже придется заплатить»

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву «кое за что тоже придется заплатить», если Россия повысит цену на газ для Белоруссии до европейского уровня, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает пресс-служба главы государства.

«Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева (премьера России Дмитрия Медведева. — RNS). Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200, — сказал Лукашенко. — Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ».

Президент Белоруссии выразил мнение, что «подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия». «Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений»,— подчеркнул белорусский лидер.

Глава белорусского государства также сообщил, чего именно хочет Белоруссия в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений.

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал Лукашенко.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — резюмировал президент Белоруссии.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал партнеров по Евразийскому экономическому союзу не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ. «Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам», — заявил Медведев во вторник, 7 марта, на межправительственном заседании ЕАЭС в Бишкеке.

Эти слова премьер произнес после заявления Лукашенко на пресс-конференции в пятницу, 3 марта, о том, что Белоруссия имеет право на снижение цены российского газа из-за удешевления нефти.

rns.online