Шокирующее ДТП с участием большого маршрутного автобуса произошло в Уральске (видео)
Еркин, читатель «УН» : Автобус №5 сбил двоих человек. ДТП произошло по улице Шолохова.
Внимание, данное видео содержит нецензурную брань, а также шокирующие картины. Не рекомендуется для просмотра слабонервным, детям до 18 лет и беременным женщинам. В ближайшее время станет известна схема ДТП и другие подробности трагедии.
На этом пешеходном переходе часто сбивают людей, а про ДТП я вообще молчу. Уважаемый Кульгинов нужно что то решать!!!
Какую информацию несет данный видеоролик кроме нецензурщины? Нельзя было обойтись стоп-кадром и сопроводительным текстом?
Дорогу надо переходить в положенном месте, а не где вздумается, мораль сей басни такова.
:)))))))
Не льстите себе. Как видно Вы не так умны, чтобы понимать простые вещи и уж тем более пытаться слагать поучительные басни.
Скорее Вы сами персонаж басен. В данном случае Вы один из слепцов басни «Слепые и слон».
Мне интересно почему на Шолохова сняли скоростемер??
Говорят что акиматовские гонщики на нем так часто попадаются, что устают удалять с базы. Поэтому было указание его снять.
УН задайте вопрос, почему сняли скоростемер
Этот скоростомер установили в рамках пилотного проекта. Но он не прошел сертификацию и его не смогли сдать.
Удалили?
Не могу просмотреть.
Всему виной лок.мост,не подготовность объздных дорог
Объездная(без 40 и без общественного транспорта)
Совершенно верно. Закрыв мост господа чиновники не подумали о НАРОДЕ -простом народе
Сколько можно жить в этом городе дураков чиновников.это ведь ЭЛЕМЕНТАРНО-подготовить дороги для обьезда перед таким крупным ремонтом!!! и ещё злят народ то 400миллионым содержанием, то Авто за 52 миллиона,ещё этот аким какого то там района который хочет купить Авто на НАШИ деньги за 25миллионов.господин кульгинов вы все понимаете.но вы все ствраетесь закрыть на это глаза и как то убежать от этого.но от себя не убежите.знаешь сколько сейчас голодных детей и в том числе дети этих водителей пятеро да тринадцатых.бедный водила.держитесь водители.
На таких объездных трассах вообще должны быть подземные переходы. По обычному пешеходному переходу переходить улицу там не безопасно, учитывая поток тяжелых грузовиков и фур.
Скажите,а кто пользуется нашими подземными переходами,которые уже стоят почти 20 лет и от них никакой отдачи и пользы.Что на Школьнике,Детсаде,в 4 м/р.А про тот что на базаре вообще молчу.Деньги в своё время отмыли.Да и комерсы там толком ничего не заработали.Разве что Олег Лазаренко в Андеграунде за счёт музыки,видео и пива.Смог так смог.сами спуститесь туда: полумрак,запах мочи и пустые бутылки.Нам ещё далеко до культуры многих,а пальцы гнём ка будто бы мы уже …. выше многих.Земляки без обиды — накипело уже от этого
За 52 миллиона можно построить несколько надземных или подземных пешеходных переходов . По шолохову.