Шокирующее ДТП с участием большого маршрутного автобуса произошло в Уральске (видео)

Еркин, читатель «УН» : Автобус №5 сбил двоих человек. ДТП произошло по улице Шолохова.

Внимание, данное видео содержит нецензурную брань, а также шокирующие картины. Не рекомендуется для просмотра слабонервным, детям до 18 лет и беременным женщинам. В ближайшее время станет известна схема ДТП и другие подробности трагедии.