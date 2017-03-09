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Опубликовано: Чт, Мар 9th, 2017
692 ЗКО / Картина дня

В Уральске начнут продавать билеты на выставку «EXPO- 2017»

Официальное открытие билетной кассы состоится 25 марта в 12 часов в ТРЦ «CITY-CENTRE»

эксмпо

 

— Стоимость входного билета на выставку « EXPO- 2017» составит 4000 тенге, — сообщает пресс-служба выставки. – Кроме всего прочего, билеты можно будет приобрести в отделениях «Казпочты», либо заказать на официальном сайте выставки.

К слову, в Астане,в  Алматы и других крупных городах Казахстана продажа билетов уже запущена.

Соб.инф

3 комментария
  1. Мееесаган:
    9 Март 2017 в 18:37

    Ооооо, «попали» снова арендаторы….Серик обяжет всех приобрести билетик…всех…под роспись…как всегда…Ему небось тоже сверху план спустили. А как иначе народ туда согнать, чтобы перед заморскими державами не стыдно было за отсутствия интереса к очередной барской забаве.
    Что там у нас на очереди? Ради чего нам надо будет снова «ремешок затянуть» ? Чемпионат мира, какой ни будь…или Олимпиада… или межпланетный слёт гуманоидов!

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  2. Женисбай:
    9 Март 2017 в 18:47

    Не дороговато ли?

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    • Кубанский казак:
      9 Март 2017 в 19:47

      Если начнут распространять через организации и ставить перед выбором — взять билет или увольняться,то в самый раз.

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