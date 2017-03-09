В Уральске начнут продавать билеты на выставку «EXPO- 2017»

Официальное открытие билетной кассы состоится 25 марта в 12 часов в ТРЦ «CITY-CENTRE»

— Стоимость входного билета на выставку « EXPO- 2017» составит 4000 тенге, — сообщает пресс-служба выставки. – Кроме всего прочего, билеты можно будет приобрести в отделениях «Казпочты», либо заказать на официальном сайте выставки.

К слову, в Астане,в Алматы и других крупных городах Казахстана продажа билетов уже запущена.

Соб.инф