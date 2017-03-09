В Уральске начнут продавать билеты на выставку «EXPO- 2017»
Официальное открытие билетной кассы состоится 25 марта в 12 часов в ТРЦ «CITY-CENTRE»
— Стоимость входного билета на выставку « EXPO- 2017» составит 4000 тенге, — сообщает пресс-служба выставки. – Кроме всего прочего, билеты можно будет приобрести в отделениях «Казпочты», либо заказать на официальном сайте выставки.
К слову, в Астане,в Алматы и других крупных городах Казахстана продажа билетов уже запущена.
Соб.инф
Ооооо, «попали» снова арендаторы….Серик обяжет всех приобрести билетик…всех…под роспись…как всегда…Ему небось тоже сверху план спустили. А как иначе народ туда согнать, чтобы перед заморскими державами не стыдно было за отсутствия интереса к очередной барской забаве.
Что там у нас на очереди? Ради чего нам надо будет снова «ремешок затянуть» ? Чемпионат мира, какой ни будь…или Олимпиада… или межпланетный слёт гуманоидов!
Не дороговато ли?
Если начнут распространять через организации и ставить перед выбором — взять билет или увольняться,то в самый раз.