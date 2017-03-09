В ЗКО 4165 выпускников школ должны сделать выбор: идти в универ или в учагу

С завтрашнего дня в школах начнётся приём заявлений от учеников 11 классов на сдачу выпускных экзаменов: ЕНТ сдавать будут только те из них, кто хочет получить грант при поступлении в вуз или просто поступить в вуз на платной основе.

Заместитель руководителя областного управления образования Зауре Гумарова сообщила «УН», что, согласно приказу Министерства образования от 16 ноября 2016 года, ученики 11 классов, освоившие общеобразовательные учебные программы, сдают выпускные экзамены по пяти школьным предметам (один из них на выбор) в стенах своей школы. Единое национальное тестирование (ЕНТ) будут сдавать лишь те выпускники, кто претендует на государственный грант или же хочет поступить в вуз на платной основе.

Сколько выпускников школ по ЗКО будут сдавать ЕНТ, пока неизвестно.

Зауре Гумарова пояснила, что приём заявлений на участие в ЕНТ от одиннадцатиклассников начнётся завтра, 10 марта, и закончится 10 мая.

В 2017 году школы по области заканчивают 4165 учащихся 11 классов (в 2016 году – 4514), из них 1614 человек – ученики уральских школ (в 2016 году – 1572).

Кстати, в прошлом году сдавать обязательные выпускные экзамены в виде ЕНТ изъявили желание 3322 одиннадцатиклассника.

Людмила КАЛАШНИКОВА