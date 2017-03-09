 В ЗКО четыре человека переболели геморрагической лихорадкой

Такие данные приводит департамент по защите прав потребителей за 2016 год. В 2015 году ГЛПС переболели трое человек.

— На профилактику геморрагической лихорадки с почечным синдромом выделено 33,5 миллионов тенге с республиканского бюджета, — говорит руководитель департамента по защите прав потребителей Жайдар Курманов. На эти деньги будет проводиться барьерная дератизация ( травля грызунов – прим.ред). Грызуны – являются основными носителями геморрагической лихорадки. Примечательно, что геморрагической лихорадкой болеют только в Западно- Казахстанской области, а остальные регионы эта напасть минует.

Со слов главного эпидемиолога области, наиболее неблагополучные районы в плане заражаемости геморрагической лихорадки — это Бурлинский, Зеленовский и Теректинский районы.

Термином «геморрагическая лихорадка» объединяется группа заболеваний вирусного происхождения со сходными проявлениями, при которых ведущая роль отводится поражению сосудов с развитием тромбозов или кровоточивости. К группе геморрагических лихорадок на сегодня отнесено несколько заболеваний – желтая лихорадка, Конго-Крымская, Омская, лихорадка с почечным синдромом, лихорадка Эбола и многие другие.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА