В ЗКО на травлю комаров больше средств выделять не стали ( обновляется)
Как и в прошлом году, в 2017 году на противогнусовые мероприятия из бюджета планируют потратить 49 миллионов тенге.
Об этом стало известно от руководителя департамента по защите прав потребителей ( бывшая ОблСЭС, — прим.ред) Жайдара Курманова во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций.
— На данный момент проводится конкурс по выбору поставщика услуги по травле комаров, — говорит главный эпидемолог области. – Работы будут проводиться в период с 1 по 15 апреля. Самое важное — не пропустить это время, поскольку травля именно в эти дни наиболее эффективна.
Стоит отметить, что в прошлом году было зафиксировано рекордное количество жалоб от населения на укусы комаров и других насекомых.
Через некоторое время редакция «УН» предоставит для читателей карту протравки комаров по области.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Зачем карту протравки комаров выкладывать? и так ясно, что рассадник комаров в Самале там только и надо травить. А еще в местах Жердын бip жерово там тоже нужно. Просто у самок комаров запросы растут, а из бюджета все теже суммы выделяют не справедливо как то?
Радует, что хоть в чём-то у нас есть стабильность.