Погода -3oC
$315.16=
332.81=
5.43=
Опубликовано: Чт, Мар 9th, 2017
465 ЗКО / Картина дня

В ЗКО на травлю комаров больше средств выделять не стали ( обновляется)

Как и в прошлом  году, в 2017 году  на противогнусовые мероприятия из бюджета планируют потратить 49 миллионов тенге.

комары

 

Об этом стало известно от руководителя департамента по защите прав потребителей ( бывшая ОблСЭС, — прим.ред) Жайдара Курманова  во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций.

— На данный момент проводится конкурс по выбору поставщика услуги по травле комаров, — говорит главный эпидемолог области. – Работы будут проводиться в период с 1 по 15 апреля. Самое важное —  не пропустить это время, поскольку травля именно в эти дни наиболее эффективна.

Стоит отметить, что в прошлом году  было зафиксировано рекордное количество жалоб от населения на укусы комаров и других насекомых.

Через некоторое время редакция «УН» предоставит для читателей карту протравки комаров по области.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. РОман:
    9 Март 2017 в 15:00

    Зачем карту протравки комаров выкладывать? и так ясно, что рассадник комаров в Самале там только и надо травить. А еще в местах Жердын бip жерово там тоже нужно. Просто у самок комаров запросы растут, а из бюджета все теже суммы выделяют не справедливо как то?

    0
    0
    Ответить
  2. NVP:
    9 Март 2017 в 15:26

    Радует, что хоть в чём-то у нас есть стабильность.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-09
Утром-3 ℃
Днем-3 ℃
Вечером-3.53 ℃
Ночью-8.95 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1046.14
Скорость ветра3.87 м/с
2017-03-10
Утром-12.42 ℃
Днем-5.37 ℃
Вечером-7.14 ℃
Ночью-9.55 ℃
Влажность98 %
ДавлениеhPa 1044.97
Скорость ветра4.11 м/с