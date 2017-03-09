В ЗКО на травлю комаров больше средств выделять не стали ( обновляется)

Как и в прошлом году, в 2017 году на противогнусовые мероприятия из бюджета планируют потратить 49 миллионов тенге.

Об этом стало известно от руководителя департамента по защите прав потребителей ( бывшая ОблСЭС, — прим.ред) Жайдара Курманова во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций.

— На данный момент проводится конкурс по выбору поставщика услуги по травле комаров, — говорит главный эпидемолог области. – Работы будут проводиться в период с 1 по 15 апреля. Самое важное — не пропустить это время, поскольку травля именно в эти дни наиболее эффективна.

Стоит отметить, что в прошлом году было зафиксировано рекордное количество жалоб от населения на укусы комаров и других насекомых.

Через некоторое время редакция «УН» предоставит для читателей карту протравки комаров по области.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА