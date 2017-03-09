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Опубликовано: Чт, Мар 9th, 2017
398 ЗКО / Картина дня

Западноказахстанцы продолжают отказываться от прививок

В 2016 году по области зарегистрировано 160 случаев отказа от прививок. 89%  «отказников» ссылаются на религиозные убеждения, а 10%  не делают прививки  по личным причинам.

приивки

 

Об этом стало известно от руководителя департамента по защите прав потребителей ( бывший ОблСЭС, — прим.ред) Жайдара Курманова  во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций.

—  Отказников от прививок в 2016 году было на 15 случаев больше, чем в 2015 году, — говорит Жайдар Курманов. — Для  того, чтобы разъяснить населению важность прививок, мы создали спецбригаду  из сотрудников здравоохранения и эпидемиологов.

Курманов отметил, что по религиозным убеждениям отказываются  прививать сових детей против опасных инфекций не только приверженцы ислама, но и представители других религий.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

3 комментария
  1. West Казах:
    9 Март 2017 в 13:33

    и это наверное правильно…

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  2. 777,:
    9 Март 2017 в 13:50

    Курманов отметил, что по религиозным убеждениям отказываются прививать сових детей против опасных инфекций не только приверженцы ислама, но и представители других религий. — надо писать некачественный лекарства. здесь религий особо не помеха.

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  3. Татьяна:
    9 Март 2017 в 14:34

    Мы вот прививаем.Но по-моему бестолку.Не соблюдается график.Вовремя не привозят вакцины.Между прививками должно пройти 45 дней,а мы ждём 2-3-4 месяца.Какой толк?Нет никакой организованности.

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