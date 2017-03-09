Западноказахстанцы продолжают отказываться от прививок

В 2016 году по области зарегистрировано 160 случаев отказа от прививок. 89% «отказников» ссылаются на религиозные убеждения, а 10% не делают прививки по личным причинам.

Об этом стало известно от руководителя департамента по защите прав потребителей ( бывший ОблСЭС, — прим.ред) Жайдара Курманова во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций.

— Отказников от прививок в 2016 году было на 15 случаев больше, чем в 2015 году, — говорит Жайдар Курманов. — Для того, чтобы разъяснить населению важность прививок, мы создали спецбригаду из сотрудников здравоохранения и эпидемиологов.

Курманов отметил, что по религиозным убеждениям отказываются прививать сових детей против опасных инфекций не только приверженцы ислама, но и представители других религий.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА