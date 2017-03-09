Западноказахстанцы продолжают отказываться от прививок
В 2016 году по области зарегистрировано 160 случаев отказа от прививок. 89% «отказников» ссылаются на религиозные убеждения, а 10% не делают прививки по личным причинам.
Об этом стало известно от руководителя департамента по защите прав потребителей ( бывший ОблСЭС, — прим.ред) Жайдара Курманова во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций.
— Отказников от прививок в 2016 году было на 15 случаев больше, чем в 2015 году, — говорит Жайдар Курманов. — Для того, чтобы разъяснить населению важность прививок, мы создали спецбригаду из сотрудников здравоохранения и эпидемиологов.
Курманов отметил, что по религиозным убеждениям отказываются прививать сових детей против опасных инфекций не только приверженцы ислама, но и представители других религий.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
и это наверное правильно…
Курманов отметил, что по религиозным убеждениям отказываются прививать сових детей против опасных инфекций не только приверженцы ислама, но и представители других религий. — надо писать некачественный лекарства. здесь религий особо не помеха.
Мы вот прививаем.Но по-моему бестолку.Не соблюдается график.Вовремя не привозят вакцины.Между прививками должно пройти 45 дней,а мы ждём 2-3-4 месяца.Какой толк?Нет никакой организованности.