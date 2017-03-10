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Опубликовано: Пт, Мар 10th, 2017
1 504 ЗКО / Картина дня

Полиция ЗКО прокомментировала аварию с участием автобуса №5

Никаких новых сведений о происшествии пресс-служба ДВД ЗКО не сообщила. Имя погибшего в аварии мужчины полиция назвать отказалась .

дтп

8 марта текущего года приблизительно в 15:00 часов водитель а/м марки «Мерседес-Бенц» гражданин 1960 г.р. в пути следования по ул.Шолохова, двигаясь в западном направлении, допустил  наезд на 2 пешеходов, — пишет пресс-служба ДВД ЗКО в официальном пресс-релизе. —  В результате ДТП оба пешехода с телесными повреждениями были доставлены в Областную Клиническую Больницу города Уральска. От полученных травм пешеход 1966 г.р. скончался реанимационном отделении больницы. 2-ой пешеход 1969 г.р. в настоящее время госпитализирован. Автомашина водворена на специализированную стоянку.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.3 УК РК, назначен ряд экспертиз, начато досудебное расследование. Водитель находится под подпиской о невыезде.

Ранее «УН» сообщала, что автобусный парк «Оралавтотранс» разыскивает родственников мужчины, погибшего под колесами автобуса № 5. Пресс-служба ДВД ЗКО отказалась разглашать имя покойного. Свой отказ пресс-секретари не мотивировали.

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