В октябре прошлого года в Калифорнии открылся университет без учителей.

Он называется «42» – как ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» из «Путеводителя для путешествующих автостопом по Галактике».

Американское учебное заведение, являющееся филиалом французского института с таким же названием, планирует обучать программированию и разработке ПО около тысячи студентов в год методом совместных проектов и самостоятельной оценке работ.

Это может показаться системой, когда слепой ведет слепого, да и с трудом можно представить себе родителей, которые приходят на день открытых дверей и узнают, что количество учебных часов с учителем составляет… ноль.

Тем не менее, с начала работы «42» в Париже в 2013 году количество заявок от учащихся взлетело до небес.

Ключ к этому, они считают, лежит во взаимопомощи студентов и проектной работе. Оба метода достаточно популярны среди исследователей образовательной сферы, но практически всегда подразумевают контроль со стороны учителя.

Студентам «42» дают на выбор проекты, в которых они могут испытать себя в роли разработчика, например, создать сайт или компьютерную игру.

Выполнять проект следует с помощью доступных в интернете ресурсов, а также других студентов – все работают бок о бок в гигантской комнате с компьютерами. Затем одному из студентов выпадет жребий оценивать работы остальных.

Самостоятельные студенты Создатели школы заявляют, что такой метод обучения покрывает недостатки традиционного образования, которое, по их мнению, делает из студентов пассивных получателей информации. «Отзывы, которые мы получаем от работодателей бывших студентов, в основном говорят о том, что они легки на подъем и готовы самостоятельно искать информацию, нежели спрашивать руководителя»,– говорит Бриттани Бёр, операционный директор «42» в Калифорнии и выпускник парижского «42».