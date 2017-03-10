Университет без учителей
В октябре прошлого года в Калифорнии открылся университет без учителей.
Он называется «42» – как ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» из «Путеводителя для путешествующих автостопом по Галактике».
Американское учебное заведение, являющееся филиалом французского института с таким же названием, планирует обучать программированию и разработке ПО около тысячи студентов в год методом совместных проектов и самостоятельной оценке работ.
Это может показаться системой, когда слепой ведет слепого, да и с трудом можно представить себе родителей, которые приходят на день открытых дверей и узнают, что количество учебных часов с учителем составляет… ноль.
Тем не менее, с начала работы «42» в Париже в 2013 году количество заявок от учащихся взлетело до небес.
Ключ к этому, они считают, лежит во взаимопомощи студентов и проектной работе. Оба метода достаточно популярны среди исследователей образовательной сферы, но практически всегда подразумевают контроль со стороны учителя.
Студентам «42» дают на выбор проекты, в которых они могут испытать себя в роли разработчика, например, создать сайт или компьютерную игру.
Выполнять проект следует с помощью доступных в интернете ресурсов, а также других студентов – все работают бок о бок в гигантской комнате с компьютерами. Затем одному из студентов выпадет жребий оценивать работы остальных.
Самостоятельные студенты
Создатели школы заявляют, что такой метод обучения покрывает недостатки традиционного образования, которое, по их мнению, делает из студентов пассивных получателей информации.
«Отзывы, которые мы получаем от работодателей бывших студентов, в основном говорят о том, что они легки на подъем и готовы самостоятельно искать информацию, нежели спрашивать руководителя»,– говорит Бриттани Бёр, операционный директор «42» в Калифорнии и выпускник парижского «42».
Учиться у учеников
Обучение с помощью своих одногруппников позволяет студентам выработать уверенность для самостоятельного поиска решений проблем, зачастую довольно креативным, даже гениальным путем. Мисс Бёр говорит, что выпусники «42» более приспособлены к командной работе, могут легко обсуждать и защищать свои идеи, что является ключевым навыком для “реальной” работы.
«Это особенно важно в программировании, области с рекордным количеством работников, у которых отсутствуют определенные социальные навыки», — заявляет Бёр.
Идея взаимопомощи не уникальна и многие университеты и школы уже давно ею пользуются, особенно в наиболее коллективных областях, типа инженерного дела.
Считается, что еще Аристотель прибегал к помощи «архонтов», студенческих лидеров, которые могли консультировать остальных студентов.
Последние исследования показали, что взаимопомощь может способствовать более глубокому пониманию предмета.
Образовательный эксперт, профессор Фил Рэйс считает, что трудные вопросы становятся более легкими для восприятия, когда их объясняет кто-то, кто сам недавно выучил данный материал.
Профессор Дэн Бутин, основатель школы развития и социальной политики Колледжа Мерримак в Массачусетсе, уверяет, что взаимопомощь среди студентов и проектное обучение должны получить распространение в школах и университетах.
Он говорит, что они «отличные учебные инструменты», в отличие от лекций, где обычно мнению студента не бросают вызов.
Ценность учителя
Однако он также считает, что «42» зашел слишком далеко, полностью убрав учителей из образовательной системы. Его исследование предполагает взаимопомощь наиболее эффективным методом обучения, когда студенты находятся под надзором преподавателя. «Учитель нужен для того, чтобы помогать студентам бороться с особенно трудными и неоднозначными задачами, которые обычно находятся вне студенческой компетенции”,– заявляет он.
«Хорошие учителя направляют студентов к тому, что я называю “Ага! — моменты”».
Профессор Бутин говорит, что «весь смысл университетов» состоит в том, чтобы подвергнуть сомнению все предыдущие знания студента и его предположения насчет мира. Университет без учителей может лишь помочь укрепиться старым предубеждениям.
Модель «42» может предложить альтернативу MOOC (крупные онлайн-курсы, позволяющие большому количеству студентов изучать предметы в интернете). Как и MOOC, «42» предлагает более доступное образование, нежели традиционные университеты. Но помимо этого, «42» предоставляет своим студентам целое здание, где они могут встречаться и общаться друг с другом каждый день.
Открытие «42» последовало сразу за бумом «академий программирования» в США, которые предлагают короткие интенсивные курсы тысячам студентов, желающих воспользоваться высоким спросом на разработчиков ПО.
Замотивированные студенты
Может ли эта «безучительская» модель работать во всех университетах?
Британни Бёр признает, что методы «42» подходят далеко не всем. В течение отборочного месяца некоторые абитуриенты отсеиваются ввиду стресса от работы друг с другом. Оно и понятно: представьте реакцию студента, получившего плохую оценку от соседа по парте.
«Эта модель подходит для дисциплинированных и мотивированных студентов, не боящихся работать в своем ритме», — говорит Бриттани.
Николас Сэдирак, директор парижской «42», считает, что модель особенно подходит студентам, которых традиционное образование разочаровало.
Образовательная система во Франции отталкивает неравнодушных студентов, тех, кто не любит, когда им говорят, что им нужно делать”,– говорит он.
Отбор абитуриентов в «42» полностью игнорирует ранее полученные квалификации, и 40% студентов парижской «42» не закончили даже среднюю школу.
«42» напомнила им, что образование может быть увлекательным, если ты занимаешься тем, что тебя интересует, а не тем, что вам пытаются навязать»,– говорит мистер Сэдирак.