Все о ЕНТ на «Прямой линии» расскажет руководитель филиала национального центра по тестированию в ЗКО

В четверг, 16 марта, с 15.00 по 17.00 часов, в редакции «Уральской недели» пройдет «Прямая линия» с руководителем филиала национального центра тестирования в ЗКО.

Как в этом году будет проходить ЕНТ? Сколько баллов нужно набрать абитуриентам, чтобы поступить на грант? Как можно будет обжаловать результаты ЕНТ? Эти и многие другие вопросы можно будет задать во время «Прямой линии».

На ваши вопросы ответит Аскар Аманбаев, руководитель филиала № 48 Национального Центра тестирования при Западно-Казахстанском государственном университете имени М. Утемисова.

Звоните нам по телефону в редакции: 51-06-78, или присылайте свои вопросы на электронную почту: uralskweek2001@gmail.com