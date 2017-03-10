В Уральске «Акжайык» проведет матч с «Шахтёром»

Встреча пройдет в это воскресенье, 12 марта, на стадионе футбольного клуба «Акжайык».

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги стартовал 8 марта.

Первый матч сезона уральский «Акжайык» провел в Павлодаре с командой «Иртыш». Игра завершилась со счетом 2:1. Первыми счет открыли павлодарцы – на 46-ой минуте гол в ворота «Акжайыка» забил Аслан Дарабаев. Сравнять счет на 83-ей минуте сумел Фредди Коронель. Однако под самый занавес матча – на 89-ой минуте, «Иртышу» удалось-таки выйти вперед. Гол с пенальти забил Стефан Живкович.

Матч второго тура чемпионата ФК «Акжайык» проведет в Уральске 12 марта. На своем поле он примет карагандинский «Шахтёр».

Начало матча в 15.00 часов. Цена входного билета на стадион остается прежней – для взрослых – 300 тенге, для детей – 200 тенге.

Екатерина Литвякова