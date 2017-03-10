Депутаты маслихата Уральска выделили на монумент Независимости 212 млн. тенге

Возводить монумент будут на новой площади Уральска, между 5 и 7 микрорайонами.

На сессии городского маслихата сегодня, 10 марта, депутаты проголосовали за выделение на строительство данного монумента 212, 8 млн. тенге. На сессии было произведено распределение пяти млрд. тенге, дополнительно поступивших в бюджет города из бюджета области и республики.

Как отметили представители акимата, данное решение было проработано заранее с бюджетной комиссией гормаслихата и одобрено общественным советом города.

Людмила КАЛАШНИКОВА