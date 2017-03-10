Погода -8oC
$317.97=
337.4=
5.38=
Опубликовано: Пт, Мар 10th, 2017
838 ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

Депутаты маслихата Уральска выделили на монумент Независимости 212 млн. тенге

Возводить монумент будут на новой площади Уральска, между 5 и 7 микрорайонами.

ПЛОЩАДЬ

На сессии городского маслихата сегодня, 10 марта, депутаты проголосовали за выделение на строительство данного монумента 212, 8 млн. тенге. На сессии было произведено распределение пяти млрд. тенге, дополнительно поступивших в бюджет города из бюджета области и республики.

Как отметили представители акимата, данное решение было проработано заранее с бюджетной комиссией гормаслихата и одобрено общественным советом города.

 

Людмила КАЛАШНИКОВА

8 комментариев
  1. 25:
    10 Март 2017 в 17:23

    Людмила доброго времени суток. Разрешите Вас попросить, в заголовке написать так же, как и в тексте. Депутаты не выделили, а проголосовали. Если депутаты начнут «выделять», да еще денежные средства, да еще в таких количествах, мы от счастья все с ума сойдем. Слух неприятно режет заголовок, что депутаты ВЫДЕЛИЛИ. Прошу прощения если некорректно выразился.

    0
    0
    Ответить
  2. Бадра:
    10 Март 2017 в 17:59

    Монумент независимости власти от народа. Жепутаты хреновы. Деньги некуда девать?Джангалинцев бы в областной общественный совет. Люди, доколе будем терпеть этих врагов народа.

    0
    0
    Ответить
  3. Михаил:
    10 Март 2017 в 18:35

    люди в поселках в грязи тонут они монументы возводят.да что говорить поселки город на окраинах по уши в грязи.

    0
    0
    Ответить
  4. HumptyDumpty:
    10 Март 2017 в 18:39

    ппц! 200 лямов на камень независимости…лично я ,до сих пор непонял, от кого мы независим? от газа или может от нефти? от россии или может белоруссии? можно фамилии членов общественного совета, буду хоть знать в лицо, «лучших и прогрессивных членов» нашего общества.

    0
    0
    Ответить
  5. элита:
    10 Март 2017 в 18:59

    Неге керек ол мынандай нарық заманда оданда мектептер салыңдар

    0
    0
    Ответить
  6. NVP:
    10 Март 2017 в 19:35

    Больше монументов, хороших и разных!!! Ура, товарищи!!!

    0
    0
    Ответить
  7. Қайнар:
    10 Март 2017 в 19:41

    Тəуелсіздіктің тұғыры биік болсын деп жасап жатырған монумент шығар. Ұрпақтарымызға мұра ретінде, тәрбиелік мəні бар үлкен құрылысты қолдаймын!

    0
    0
    Ответить
  8. Адилет:
    10 Март 2017 в 19:43

    Уважаемая редакция, почему допускаете оскорбление на ветке?! БАДРУ давно пора в бан отправить!

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-03-10
Утром-8 ℃
Днем-8 ℃
Вечером-8 ℃
Ночью-10.33 ℃
Влажность79 %
ДавлениеhPa 1045.93
Скорость ветра4.11 м/с
2017-03-11
Утром-11.86 ℃
Днем-4.61 ℃
Вечером-7.05 ℃
Ночью-10.2 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1044.35
Скорость ветра4.01 м/с