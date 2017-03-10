Депутаты маслихата Уральска выделили на монумент Независимости 212 млн. тенге
Возводить монумент будут на новой площади Уральска, между 5 и 7 микрорайонами.
На сессии городского маслихата сегодня, 10 марта, депутаты проголосовали за выделение на строительство данного монумента 212, 8 млн. тенге. На сессии было произведено распределение пяти млрд. тенге, дополнительно поступивших в бюджет города из бюджета области и республики.
Как отметили представители акимата, данное решение было проработано заранее с бюджетной комиссией гормаслихата и одобрено общественным советом города.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Людмила доброго времени суток. Разрешите Вас попросить, в заголовке написать так же, как и в тексте. Депутаты не выделили, а проголосовали. Если депутаты начнут «выделять», да еще денежные средства, да еще в таких количествах, мы от счастья все с ума сойдем. Слух неприятно режет заголовок, что депутаты ВЫДЕЛИЛИ. Прошу прощения если некорректно выразился.
Монумент независимости власти от народа. Жепутаты хреновы. Деньги некуда девать?Джангалинцев бы в областной общественный совет. Люди, доколе будем терпеть этих врагов народа.
люди в поселках в грязи тонут они монументы возводят.да что говорить поселки город на окраинах по уши в грязи.
ппц! 200 лямов на камень независимости…лично я ,до сих пор непонял, от кого мы независим? от газа или может от нефти? от россии или может белоруссии? можно фамилии членов общественного совета, буду хоть знать в лицо, «лучших и прогрессивных членов» нашего общества.
Неге керек ол мынандай нарық заманда оданда мектептер салыңдар
Больше монументов, хороших и разных!!! Ура, товарищи!!!
Тəуелсіздіктің тұғыры биік болсын деп жасап жатырған монумент шығар. Ұрпақтарымызға мұра ретінде, тәрбиелік мəні бар үлкен құрылысты қолдаймын!
Уважаемая редакция, почему допускаете оскорбление на ветке?! БАДРУ давно пора в бан отправить!