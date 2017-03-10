В бюджет Уральска добавили из трансфертов 5 миллиардов тенге

Сегодня на сессии гормаслихата депутаты распределили эти деньги – на строительство домов, ремонт дорог, покупку учебников.

Увеличение бюджета, по словам представителя городского отдела экономики и бюджетного планирования, связано с тем, что в бюджет Уральска поступили:

— трансферты из областного бюджета на сумму 3 млрд. 207,5 млн. тенге;

— налоги и прочие перечисления – 393 млн. тенге;

— свободные остатки бюджетных средств – 1,3 млрд. тенге.

Львиную долю из этих денег депутаты решили направить на завершение строительства трёх жилых домов в новом микрорайоне посёлка Зачаганск (пятна №№5, 33, 34) – это 2,062 млрд. тенге.

1,7 млрд. тенге будут затрачены на:

— капитальный ремонт двух городских детсадов (№№22 и 8);

— материально-техническое оснащение школ и спортивных учреждений;

— благоустройство города, в том числе скверов и дворовых территорий;

— диспетчеризацию пассажирского транспорта(?);

— прочее.

Из этих же денег было решено выделить 496,1 млн. тенге на водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне «Жулдыз».

130,8 млн. тенге из полученных денег пойдут на продолжение планировки и строительства внутриквартальных проездов в ПДП посёлка Зачаганск, 109,8 млн. тенге – на капитальный и средний ремонт автодорог (57,3 млн. тенге – на «капиталку» улиц Трудовая и Агрегатная в селе Желаево и 52,5 млн. тенге – на средний ремонт подъездной дороги и улицы Учительская в селе Серебряково).

Ещё 281 млн. тенге должны потратить на покупку учебников и методических пособий для государственных учреждений образования.

Депутаты также проголосовали «за» распределение трансфертов из области на установку по городу новых остановочных павильонов – это 25 млн. тенге, и на реализацию программы занятости населения – это 19,8 млн. тенге.

Кстати, теперь уточнённый бюджет Уральска составляет 26,8 млрд. тенге.

Все озвученные изменения и дополнения в бюджет 2017 года, как отметили в акимате города, были предварительно одобрены общественным советом города и в итоге утверждены депутатами гормаслихата.

Людмила КАЛАШНИКОВА