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Опубликовано: Пт, Мар 10th, 2017
534 ЗКО / Картина дня

В Уральске провели учения на случай паводка (фото)

Спасатели отработали оперативные мероприятия на случай весеннего паводка.

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На малых реках Уральска — Деркул и Чаган — спасатели начали распиливать лед в местах возможных заторов. Вот такие проруби шириной чуть больше метра ЧС-ники делают от одного до другого берега.

— Более чем на пяти тысячах квадратных метрах льда такие работы уже проведены, — отметил начальник Департамента по ЧС Жасулан Жумашев. — Это позволит избежать возможных заторов льда, когда начнется его ход.

Взрывные работы на льду спасатели начнут производить чуть позже. А уже сегодня они провели приближенную к реальности эвакуацию детей из санатория «Ивушка».

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Детей из «затопленного» здания привезли и разместили в Доме культуры в п. Деркул. Там для них была обеспечена медицинская помощь, горячее питание, вода и другие продукты первой необходимости.

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После того, как пациентов санатория «Ивушка» успешно разместили в эвакопункте, спасатели ознакомили представителей СМИ с работами по укреплению дамб. Эти работы сейчас проходят в районе поселка Ветёлки и в Уральске в районе Куреней.

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Екатерина Литвякова, Рауль Упоров

3 комментария
  1. Житель:
    10 Март 2017 в 16:36

    А где на РУССКОМ вывески?? Почему ущемление русскоговорящих ???

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  2. Андрей:
    10 Март 2017 в 17:41

    «Житель» имя и фамилию свою назови

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