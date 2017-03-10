В Уральске провели учения на случай паводка (фото)

Спасатели отработали оперативные мероприятия на случай весеннего паводка.

На малых реках Уральска — Деркул и Чаган — спасатели начали распиливать лед в местах возможных заторов. Вот такие проруби шириной чуть больше метра ЧС-ники делают от одного до другого берега.

— Более чем на пяти тысячах квадратных метрах льда такие работы уже проведены, — отметил начальник Департамента по ЧС Жасулан Жумашев. — Это позволит избежать возможных заторов льда, когда начнется его ход.

Взрывные работы на льду спасатели начнут производить чуть позже. А уже сегодня они провели приближенную к реальности эвакуацию детей из санатория «Ивушка».

Детей из «затопленного» здания привезли и разместили в Доме культуры в п. Деркул. Там для них была обеспечена медицинская помощь, горячее питание, вода и другие продукты первой необходимости.

После того, как пациентов санатория «Ивушка» успешно разместили в эвакопункте, спасатели ознакомили представителей СМИ с работами по укреплению дамб. Эти работы сейчас проходят в районе поселка Ветёлки и в Уральске в районе Куреней.

Екатерина Литвякова, Рауль Упоров