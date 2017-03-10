В Уральске разыскивают родственников мужчины, скончавшегося под колесами автобуса № 5

Руководители автопарка, владельцы данного маршрута, планируют оказать материальную помощь пострадавшим.

В редакцию «УН» обратилась медиатор Ирина Липатова с просьбой помочь отыскать родственников мужчины, погибшего под колесами автобуса по маршруту «пятёрка» на остановке «Пластик» по улице Шолохова.

— Мои клиенты, руководители автотранспортной компании «Оралавтотранс», хотят оказать материальную помощь родственникам мужчины, который погиб в результате ДТП с участием маршрутного автобуса № 5, — рассказывает Ирина Липатова. – Они уже нашли родственников женщины, пострадавшей в том же ДТП. Женщина получила травмы средней тяжести и сейчас находится в больнице.

Со слов медиатора Липатовой, водитель находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело по статье 145, части 2 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Если вы располагаете какой-либо информацией о погибшем мужчине, знаете его фамилию, имя или адрес проживания, а также информацию о родственниках пострадавшего, звоните медиатору Ирине Липатовой по телефону 87770600977, либо в редакцию «УН» по телефону 510678 или же оставляйте комментарии на сайте «УН» .

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