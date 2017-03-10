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Опубликовано: Пт, Мар 10th, 2017
365 Главная тема / Уральская неделя - архив

В Уральске школьникам предлагают «стать заметными»

Администрация школы-лицея № 38 совместно с магазином «Sari» предлагают оригинальню акцию для безопасности школьников на дорогах. С помощью небольшого фильма они показали, как всего одна полоска ткани может спасти жизни многих детей.

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Речь идет о светоотражающих полосках, которые мы обычно видим на униформе полицейских и сотрудников дорожных служб. В школе лицее № 38 поняли, что эффективнее будет не рассказывать о правилах дорожного движения, а показывать как ребенок может обезопасить себя на оживленной дороге. И показать это прежде всего родителям. Для этого адмнистрация школы показала родителям короткий ролик, в котором показаны реальные ситуации на дороге, снятые на видеорегистраторы автомобилей, и кадры детей со светоотражающими полосками на одежде. Такой наглядный урок возымел эффект – на другой день практически все родители нашили на одежду своих детей светоотражающие полоски.

Поводом для такого шага послужила печальная статистика прошлого года. В 2016 году только в Уральске на дорогах под колесами автомобилей получили ранения 57 детей и еще 7 детей погибли от полученных травм.

В настоящее время городской отдел образования намерен такие же родительские собрания провести во всех школах города. Ниже мы приводим этот ролик, в котором показано насколько безопаснее может стать жизнь ребенка на улице, с помощью такой простой меры.

3 комментария
  1. Силуан:
    10 Март 2017 в 18:31

    Очухались!!!! Зима прошла, сейчас как и утром так и вечером светло что нет необходимости в них. Вы бы еще летом)))

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  2. Александра:
    10 Март 2017 в 19:41

    Очень неудобная вещи эти полоски, если они не пришиты к одежде!!! Есть специальная пленка светоотражающая из которой можно вырезать инициалы и перенести на одежду, намного удобнее. Есть еще браслеты и брелки. У памятника М.Маметовой есть конторка там были такие штуки.

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