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Опубликовано: Пт, Мар 10th, 2017
5 553 Главная тема / ЗКО

Общественный совет в ЗКО заблокировал решение акима о покупке автомобиля за 11 миллионов тенге (видео)

Общественный совет Жангалинского района, вместо покупки нового автомобиля аппарату акима, решил купить авто для школы и библиотеки.

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Об этом решении сообщил член общественного совета Алихан ДОСМУХАНБЕТОВ.

— Решение было принято: лучше купить автомобиль отделу образования — машина у акимата есть, и не одна. Общественный совет для этого и создан, чтобы решать самые важные вопросы села, — прокомментировал Алихан Досмуханбетов.

Кроме того, Досмуханбетов, который также является директором местной школы, сообщил о давлении на общественный совет со стороны акима района Лавра Хайретдинова и руководителей других местных госорганов.

Более подробно — видео:

Азамат Муханов

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15 комментариев
  1. Есей:
    10 Март 2017 в 14:23

    Молодцы Джангалинцы не то что Чапаевцы. Аким Чапаева понакупал себ машин. Воткнул их в отделы и катается то на одном то на другом бензин при этом списывают отделы командировочные дают липовые. Вот где корруцпия.

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    • жангалинец:
      10 Март 2017 в 16:38

      Да , это тот директор который два раза избивал детей в школе и когда был акимом Маштексайского округа . На него два раза возбуждалось уголовное дело . Уральская неделя про этот случай писала в 2013 году .

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  2. тихий омут:
    10 Март 2017 в 14:25

    Так и надо действовать всегда.

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  3. Леха:
    10 Март 2017 в 15:10

    УН, а в Уральске есть общественный совет? Он может влиять на акимат? Ну или хоть на что нибудь он может влиять?

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  4. скептик:
    10 Март 2017 в 15:24

    Что-то мелковато для Акима , всего 11 миллионов тенге, надо пример с передовиков брать..например Зеленовский район..

    +1
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  5. Тауфик:
    10 Март 2017 в 15:35

    Общественный совет структура непонятная, но в конкретном случае ребята молодцы! Утерли нос всем маслихатам!

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  6. Talgat_mechanic:
    10 Март 2017 в 15:39

    Дерзко! Правильно!

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  7. қайдос:
    10 Март 2017 в 15:51

    Жарайсыңдар,жаңақалалықтар.Осылай жұмыс істеу керек.Іріп-шіріген биліктің күні таусылып келеді.

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  8. александра:
    10 Март 2017 в 16:06

    Молодцы! Так держать

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  9. Анеля:
    10 Март 2017 в 16:23

    Молодцы!!! Уважаю. Правильно. Лучше сказать как есть и ходить спокойно по улицам своего района, чем опустив голову слушать вслед насмешки земляков, что они не оправдали доверия. Уже терять нечего в конец обнаглели эти чинуши. Кругом критикуют за дорогие машины а они и в ухо не ведут, дальше продолжают друг за дружкой под свой зад машины покупать. Это конечно идёт исполнение заявок бюджета ранее составленного. Вот нужно спросить с тех кто пропустил этот массовый беспредел по покупке дорогих авто. А раз надо исполнять, надо просто эти новые машины отдать в нуждающиеся структуры. Ещё раз молодцы, а всем остальным пример.

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  10. Бадра:
    10 Март 2017 в 16:56

    А в области, почему не заблокировали решение купить авто за 56 лямов? Кишка тонка? Или все из одной тарелки кушают?

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  11. Кайрат:
    10 Март 2017 в 17:37

    Для приобретения служебного автомобиля аппарату акима двое представителей общественного совета были против. Но при общем голосовании говорят все поддержали. Аким района не присутствовал. Был в командировке. Позже по этому вопросу по инициативе акима района поступило предложение направить данные средства в учреждении образования и культуры для приобретения автотранспорта. Так что разговоры и мнения вокруг этой темы не соответствует действительности.

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  12. Жанна:
    10 Март 2017 в 18:05

    Ребята оглянитесь в свое прошлое… (((

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  13. Ренат:
    10 Март 2017 в 18:16

    Болем за Вас Жангала, так держать!!!! Житель Атырау.

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  14. СТ:
    10 Март 2017 в 18:40

    Молодцы!!! Дай-то бог, чтобы и у нас в ЮКО общественные советы также работали

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