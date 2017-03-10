Общественный совет в ЗКО заблокировал решение акима о покупке автомобиля за 11 миллионов тенге (видео)

Общественный совет Жангалинского района, вместо покупки нового автомобиля аппарату акима, решил купить авто для школы и библиотеки.

Об этом решении сообщил член общественного совета Алихан ДОСМУХАНБЕТОВ.

— Решение было принято: лучше купить автомобиль отделу образования — машина у акимата есть, и не одна. Общественный совет для этого и создан, чтобы решать самые важные вопросы села, — прокомментировал Алихан Досмуханбетов.

Кроме того, Досмуханбетов, который также является директором местной школы, сообщил о давлении на общественный совет со стороны акима района Лавра Хайретдинова и руководителей других местных госорганов.

Более подробно — видео:

Азамат Муханов

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