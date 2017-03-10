Общественный совет в ЗКО заблокировал решение акима о покупке автомобиля за 11 миллионов тенге (видео)
Общественный совет Жангалинского района, вместо покупки нового автомобиля аппарату акима, решил купить авто для школы и библиотеки.
Об этом решении сообщил член общественного совета Алихан ДОСМУХАНБЕТОВ.
— Решение было принято: лучше купить автомобиль отделу образования — машина у акимата есть, и не одна. Общественный совет для этого и создан, чтобы решать самые важные вопросы села, — прокомментировал Алихан Досмуханбетов.
Кроме того, Досмуханбетов, который также является директором местной школы, сообщил о давлении на общественный совет со стороны акима района Лавра Хайретдинова и руководителей других местных госорганов.
Более подробно — видео:
Азамат Муханов
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Молодцы Джангалинцы не то что Чапаевцы. Аким Чапаева понакупал себ машин. Воткнул их в отделы и катается то на одном то на другом бензин при этом списывают отделы командировочные дают липовые. Вот где корруцпия.
Да , это тот директор который два раза избивал детей в школе и когда был акимом Маштексайского округа . На него два раза возбуждалось уголовное дело . Уральская неделя про этот случай писала в 2013 году .
Так и надо действовать всегда.
УН, а в Уральске есть общественный совет? Он может влиять на акимат? Ну или хоть на что нибудь он может влиять?
Что-то мелковато для Акима , всего 11 миллионов тенге, надо пример с передовиков брать..например Зеленовский район..
Общественный совет структура непонятная, но в конкретном случае ребята молодцы! Утерли нос всем маслихатам!
Дерзко! Правильно!
Жарайсыңдар,жаңақалалықтар.Осылай жұмыс істеу керек.Іріп-шіріген биліктің күні таусылып келеді.
Молодцы! Так держать
Молодцы!!! Уважаю. Правильно. Лучше сказать как есть и ходить спокойно по улицам своего района, чем опустив голову слушать вслед насмешки земляков, что они не оправдали доверия. Уже терять нечего в конец обнаглели эти чинуши. Кругом критикуют за дорогие машины а они и в ухо не ведут, дальше продолжают друг за дружкой под свой зад машины покупать. Это конечно идёт исполнение заявок бюджета ранее составленного. Вот нужно спросить с тех кто пропустил этот массовый беспредел по покупке дорогих авто. А раз надо исполнять, надо просто эти новые машины отдать в нуждающиеся структуры. Ещё раз молодцы, а всем остальным пример.
А в области, почему не заблокировали решение купить авто за 56 лямов? Кишка тонка? Или все из одной тарелки кушают?
Для приобретения служебного автомобиля аппарату акима двое представителей общественного совета были против. Но при общем голосовании говорят все поддержали. Аким района не присутствовал. Был в командировке. Позже по этому вопросу по инициативе акима района поступило предложение направить данные средства в учреждении образования и культуры для приобретения автотранспорта. Так что разговоры и мнения вокруг этой темы не соответствует действительности.
Ребята оглянитесь в свое прошлое… (((
Болем за Вас Жангала, так держать!!!! Житель Атырау.
Молодцы!!! Дай-то бог, чтобы и у нас в ЮКО общественные советы также работали