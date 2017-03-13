Европейская Кремниевая долина: как Эстония стала экономическим тигром Старого континента

Крошечная Эстония, которая на днях отмечала 25 лет своей независимости, за два с половиной десятилетия достигла невероятного успеха в построении рыночной экономики и цифрового общества. На сегодняшний день страна является безусловным европейским и мировым лидером по целому ряду ключевых показателей.

Государства, образовавшиеся после распада Советского Союза, тяжело назвать примером для подражания. Нищета (исключение – богатые нефтью автократии), недоразвитость государственных институтов, экономическая стагнация, коррупция и кумовство, правовой нигилизм и пассивность населения можно смело назвать отличительными чертами стран, расположенных на 1/6 части суши. В значительной степени причиной этого является российское и советское колониальное наследие.

В отличие от Британской, Французской либо Испанской империй, оставивших своим бывшим колониям европейскую правовую и политическую культуру, российское государство, независимо от формы существования, насаждало среди порабощенных народов лишь культ поклонения государству, всевластия чиновника, мздоимства и полного бесправия гражданина.

Счастливыми исключениями из этого печального правила на сегодня является Грузия, в которой за время президентства Михаила Саакашвили была уничтожена коррупция и построена эффективная рыночная экономика, а также страны Балтии, которые и в советские времена больше смахивали на заграницу – Литва, Латвия и Эстония. Причем последняя буквально шокировала мир, в течение короткого времени коренным образом реформировав решительно все сферы жизни, построив общество, в котором абсолютно комфортно жить и работать, и заняв лидирующие позиции практически во всех мировых рейтингах. Достигнутые крошечной балтийской страной успехи тем удивительнее, что до 1918 года Эстония не имела вообще никаких традиций построения государства (а провозглашенная 24 февраля 1918 года республика просуществовала немногим более 20 лет; в 1940 году Эстония была оккупирована Красной армией).

Радикальные реформы: эстонский рецепт

После восстановления независимости страны в 1991 году правительство Эстонии взяло курс на радикальное реформирование экономики. Были четко сформулированы стратегические цели, к которым отнесли построение рыночной экономики, создание правового национального государства, вступление в НАТО и Европейский Союз. Вне зависимости от того, кто находился во власти, целесообразность достижения поставленных целей никто и никогда не подвергал сомнению.

В отличие от Украины и других стран постсоветского пространства, в которых после провозглашения независимости продолжали действовать законы СССР, в Эстонии сразу же было восстановлено действие Конституции и законов прежней республики в редакции 1940 года. Были созданы новая полиция, прокуратура и суды. Проведена хоть и ограниченная, но люстрация: люди, сотрудничавшие с КГБ СССР, были лишены права занимать любые публичные должности. Наконец, большинство этнических русских, переселившихся в страну в годы советской оккупации, не владеющие эстонским языком и не желающие изучать таковой, не получили гражданство новой республики. Изначально таковых было около 400 тысяч человек, или более 20% населения. Отказ выдавать эстонские паспорта вывел враждебно настроенных по отношению к молодой республике людей из активной политической и общественной жизни страны, не позволив влиять на исход выборов и тормозить жизненно важные преобразования. Москва была лишена возможности сформировать из русскоязычных граждан пятую колонну и через нее попытаться сохранить балтийскую страну в орбите своего влияния.

Ключевыми составляющими экономических преобразований были глубокая либерализация всей хозяйственной жизни страны, радикальная валютная реформа и чистая денежная приватизация.

В 1992 году эстонское правительство, состоявшее из талантливых молодых ученых, осуществило либерализацию цен, внутренней и внешней торговли. В 1994 году Эстония заключила ряд соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом, по которым республика получала право пользоваться свободой торговли с ЕС на симметричной основе наравне с восточноевропейскими странами.

Не менее впечатляющими темпами шла приватизация объектов государственной собственности. Процесс был запущен в конце 1992 года Агентством приватизации при поддержке немецкого Минфина. Уже к 1994 году около 80% государственных предприятий сменили собственника, причем половина из них были проданы иностранным фирмам.

Но самой важной была денежная реформа, проведенная молниеносно и крайне жестко. В течение буквально трех дней (с 20 по 22 июня 1992 года) сумму, не превышающую 1500 советских рублей, можно было поменять на 150 эстонских крон. После чего крону намертво пригвоздили сначала к немецкой марке, а после – к евро. Правительство взяло курс на проведение жесткой монетарной политики: каждая крона должна иметь покрытие в виде золота или резерва конвертируемой валюты, не допускалась эмиссия или совершение внешних заимствований для покрытия бюджетного дефицита. Проще говоря, тратить можно лишь то, что заработано; печатать деньги либо брать в долг – ни-ни.

Рыночные реформы заложили базу устойчивого экономического роста. В период с 1995 по 2007 годы спад наблюдался только однажды — в 1999 г. За этот же отрезок времени безработица снизилась с 10% до 5,5%. В страну хлынул поток прямых иностранных инвестиций: их объем увеличился с $265 млн в 1994 году до $581 млн в 1998.

В апреле 2004 года Эстония стала членом НАТО, а 1 мая того же года вступила в Европейский Союз. C 1 января 2011 года страна отказалась от национальной валюты и перешла на евро. По сей день экономика Эстонии является одной из самых устойчивых и быстрорастущих в еврозоне.

Цифровое государство

С 2000 года власти начали внедрять в стране систему электронных государственных услуг, затрачивая на это ежегодно примерно 1% ВВП. В итоге в онлайн уже давно перевели все реестры, создали электронное удостоверение личности и систему электронной уплаты налогов.

Система электронного правительства существует в полном объеме только в трех странах: самой Эстонии, Финляндии и Сингапуре. 84% населения Эстонии имеют ID, которое обладает функцией электронной подписи и заменяет все остальные документы. С помощью этого ID компания по интернету регистрируется за 18 минут, а налоговая декларация подается за 3 минуты. Дело в том, что декларацию вам присылает компьютер уже заполненную, и вам надо ее только поправить. Начиная с 2005 года, эстонские граждане могут голосовать на выборах через интернет, и число таких «дистанционных» избирателей растет от выборов к выборам.

Полностью компьютеризированы транспорт, образование и здравоохранение. Существует система e-school: родители видят оценки, прогресс и учебную программу своего ребенка. Е-health включает электронную медицинскую карточку, загрузить и внести свои записи в которую может любой врач, к которому вы придете на прием. Рецепт, который выпишет доктор, также нет нужды носить с собой: его из интернета может прочесть любой супервайзер в аптеке.

Система «электронная дорога» позволяет любому гражданину видеть, кто и с какой целью запрашивал данные о нем. Идея, положенная в ее основу, такова: сеть не должна ограничивать свободу, наоборот, — она ее гарантирует. В любой стране мира государство может шпионить за своим гражданином. Но только в Эстонии гражданин об этом узнает.

Прозрачное государство, низкие налоги, либеральная экономика и концепция электронного государства породили фантастический бум IT-отрасли. Именно в Эстонии появился сервис видеосвязи Skype. Там же родилась система денежных переводов TranсferWise, оцениваемая сегодня в $1 млрд. В ее совет директоров вошел известный калифорнийский предприниматель Бен Горовиц, а среди инвесторов оказались «папа» Virgin Group Ричард Брэнсон и Макс Левчин, один из создателей PayPal.

Правительство всячески поощряет построение экономики, ориентированной на инновации и знания. В стране действуют многочисленные правительственные программы, государственные венчурные фонды и бизнес-инкубаторы, содействующие организации новых и развитию действующих стартапов.

Страна-стартап

В итоге крошечная страна вышла на первое место в мире по числу стартапов на душу населения. Общий объем привлеченных эстонскими стартапами инвестиций с 2006 года составил 267 млн евро, почти 100 млн из которых — в 2015 году.

Решительный разрыв с советским прошлым, европейская и евроатлантическая интеграция и рыночная цифровая экономика с низкими налогами радикально улучшили качество жизни и сделали Эстонию неотъемлемой частью Европы. Хотя правильнее будет даже сказать – неотъемлемой частью Скандинавии. В офисы национальных и крупных мировых компаний, расположенных в Таллинне и Тарту, приезжают работать специалисты со всего мира. Английский язык стал основным языком в многонациональных трудовых коллективах. Да и вообще, на английском здесь говорят повсеместно. Многочисленные высокооплачиваемые вакансии часто предполагают также знание немецкого, шведского и финского языков.

ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в Эстонии составляет $28 650 (для сравнения, в Украине – $7987). При этом среднемесячный доход населения в июле прошлого года составил $1300, существенно превысив таковой в Польше ($1020), Литве ($862) и Латвии ($626). С Россией ($553) и Украиной ($215) как-то и сравнивать неприлично.

В индексе восприятия коррупции, ежегодно публикуемом авторитетной Transparency International, Эстония находится на 23 месте, обойдя Францию и Израиль. Украина при этом уютно расположилась на 130-м, в компании Никарагуа и Коморских островов. Россия – на 119, рядом с Гамбией и Сьерра-Леоне.

А в Индексе экономической свободы от Heritage Foundation страна и вовсе очутилась на 6-м месте, уступив Сингапуру и Австралии, но обойдя Канаду, Соединенные Штаты и все страны Европейского Союза. Опять же, наша страна – на 166-м, уступив Гаити, Афганистану и Судану. Правда, в Северной Корее еще хуже.

За время независимости правительство Эстонии создало настоящий культ знаний (к сожалению, нехарактерный ныне для западного общества) и потрясающую систему образования с уклоном в точные и естественные дисциплины. В средних школах дети углубленно изучают математику, IT-грамотность и иностранные языки. В вузах с 2015 года преподают спецкурс по организации стартапов.

«Вы знаете, о чем наш президент говорит в рождественском поздравлении? — размышляет Тони Хацкевич, вице-президент Playtech, одной из крупнейших IT-компаний страны. — Он говорит об образовании. О том, что нужно делать, чтобы люди развивались. Чтобы успешно интегрировались в Европу и весь мир».

Как результат, в международном рейтинге средних школ, который составляет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам тестов по точным и естественным дисциплинам среди школьников 78 стран, Эстония заняла 3(!) место в мире, уступив только Сингапуру и Японии.

Тем не менее, местные вузы не в состоянии угнаться за потребностями растущего как на дрожжах эстонского IT-сектора. Правительство учредило программу Work in Estonia, стимулирующую квалифицированных специалистов переезжать в прибалтийскую страну. Программа направлена не только на бывших соотечественников по СССР — украинцев, белорусов и россиян, но и на жителей соседней Финляндии, где сейчас высокий уровень безработицы.

Источник