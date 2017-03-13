Руководители полицейских, задержанных с сайгачьими рогами, привлекаются к ответственности

Начальство РОВД Бокейординского и Жангалинского районов будет привлечено к дисциплинарной ответственности за проступки своих сотрудников, которые были задержаны с сайгачьими рогами.

Об этом сегодня на брифинге заявил и.о. уральского природоохранного прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ.

Осенью прошлого года в Бокейординском районе был задержан участковый инспектор РОВД Ашимов Д.А., в машине которого обнаружили 14 свежеспиленных рогов сайги. 25 февраля этого года на трассе в районе поселка Чапаево задержаны двое сотрудников полиции Жангалинского района.

— В отношении задержанных полицейских заведено уголовное дело, а руководство этих сотрудников будет привлечено к дисциплинарной ответственности после завершения следствия,- добавил Тажгалиев.

По информации природоохранной прокуратуры, за последние три года в Западно-Казахстанской области изъято 1117 штук сайгачьих рогов, что составляет отстрел 558 сайгаков.

— В 2016 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на сайгаков в 5 раз. В 4 раза увеличилось количество изъятых туш сайгаков и в 7 раз — рогов сайги, — рассказал Тажгалиев.

По словам Даурена Тажгалиева, за последние годы в области идет рост популяции сайги. На данный момент их количество составляет свыше 70 тысяч, что составляет 70 процентов от общего количества по всей республике.

— Рост популяции сайги в нашей области вызывает большой интерес у браконьеров, как нашей области, так и других областей, — отметил Даурен Тажгалиев.

По информации природоохранной прокуратуры, только в Уральске и в Зеленовском районе за последние два года было изъято 551 штука рогов сайгаков.

— Браконьеров задержали вне мест обитания сайги, это значит, что они беспрепятственно отстреливали и транспортировали сайгу, — добавил Тажгалиев.

Как сообщил Даурен Тажгалиев, разрабатывается вопрос применения спутников и беспилотных летательных аппаратов для пресечения незаконной охоты и составления карты миграции сайгаков.

— В охранных мероприятиях в районах области задействовано 52 инспектора, 22 машины, 9 снегоходов и 1 вертолет, — рассказал Тажгалиев.