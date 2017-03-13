Руководители полицейских, задержанных с сайгачьими рогами, привлекаются к ответственности
Начальство РОВД Бокейординского и Жангалинского районов будет привлечено к дисциплинарной ответственности за проступки своих сотрудников, которые были задержаны с сайгачьими рогами.
Об этом сегодня на брифинге заявил и.о. уральского природоохранного прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ.
Осенью прошлого года в Бокейординском районе был задержан участковый инспектор РОВД Ашимов Д.А., в машине которого обнаружили 14 свежеспиленных рогов сайги. 25 февраля этого года на трассе в районе поселка Чапаево задержаны двое сотрудников полиции Жангалинского района.
— В отношении задержанных полицейских заведено уголовное дело, а руководство этих сотрудников будет привлечено к дисциплинарной ответственности после завершения следствия,- добавил Тажгалиев.
По информации природоохранной прокуратуры, за последние три года в Западно-Казахстанской области изъято 1117 штук сайгачьих рогов, что составляет отстрел 558 сайгаков.
— В 2016 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на сайгаков в 5 раз. В 4 раза увеличилось количество изъятых туш сайгаков и в 7 раз — рогов сайги, — рассказал Тажгалиев.
По словам Даурена Тажгалиева, за последние годы в области идет рост популяции сайги. На данный момент их количество составляет свыше 70 тысяч, что составляет 70 процентов от общего количества по всей республике.
— Рост популяции сайги в нашей области вызывает большой интерес у браконьеров, как нашей области, так и других областей, — отметил Даурен Тажгалиев.
По информации природоохранной прокуратуры, только в Уральске и в Зеленовском районе за последние два года было изъято 551 штука рогов сайгаков.
— Браконьеров задержали вне мест обитания сайги, это значит, что они беспрепятственно отстреливали и транспортировали сайгу, — добавил Тажгалиев.
Как сообщил Даурен Тажгалиев, разрабатывается вопрос применения спутников и беспилотных летательных аппаратов для пресечения незаконной охоты и составления карты миграции сайгаков.
— В охранных мероприятиях в районах области задействовано 52 инспектора, 22 машины, 9 снегоходов и 1 вертолет, — рассказал Тажгалиев.
Менты-браконьеры…
Они, могут в кого угодно перевоплотится! Это же оборотни….
Жаңғалалықтар мен Бөкейліктерге не болған, аш па екен. Киік — дала періштесі ғой. Құдай берсін жазаларыңды. Бүкіл ел болып, лағынет айтып, мешіттерде қарғыс ұйымдастыру керек. Адам жазасынан қорықпайды бұндай жексұрындар. Әке-шешелері кім екен, халықтың алдына шығару керек, халықтық сотқа салу керек
Какое уголовное дело, если Т.Бисенгалиев до сих пор раскатывает на патрульке и тормозит все машины подряд в Жангале. Может дали шанс и он бабло собирает чтоб отмазаться.
Браконьерство- это следствие слабости мер к нарушителям ! Надо ужесточить уголовную ответственность за браконьерство в разы , надо действительно сажать в тюрьму нелюдей . А то , дают условные сроки или смешные штрафы . Не слышал , чтобы конфисковались серьезные орудия охоты и рыбалки — как внедорожники , снегоходы и т.д…. Кстати , в основном охотятся представители власти имущих и успешные предприниматели — как говорится с жиру бесятся….
МОЛОДЕЦ ТАКЕЕ ПЕРИОД ПЕРИОД ШЕТІНЕН АЯМА! ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕШЬ!✌✌✌
Таке Сены кореалмагандард барын АЯМА!✌✌✌✌
где же их фото как и всех убийц
Я думаю, что все прекрасно знают чем и как полицаи занимаются…что открытие что-ли? теперь немного не по теме ..посмотришь на чиновников, представителей госструктур и думаешь у них в графиках занятий имеется такая дисциплина как занятия физической культурой и спортом или нет…