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Опубликовано: Пн, Мар 13th, 2017
2 385 Главная тема / ЗКО / Уральская неделя - архив

Руководители полицейских, задержанных с сайгачьими рогами, привлекаются к ответственности

Начальство РОВД Бокейординского и Жангалинского районов будет привлечено к дисциплинарной ответственности за проступки своих  сотрудников, которые были задержаны с сайгачьими рогами.

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Об этом сегодня на брифинге заявил и.о. уральского природоохранного прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ.

Осенью прошлого года в Бокейординском районе был задержан участковый инспектор РОВД Ашимов Д.А., в машине которого обнаружили 14 свежеспиленных рогов сайги.  25 февраля этого года на трассе в районе поселка Чапаево задержаны двое сотрудников полиции Жангалинского района.

— В отношении задержанных полицейских заведено уголовное дело, а руководство этих сотрудников будет привлечено к дисциплинарной ответственности после завершения следствия,- добавил Тажгалиев.

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По информации природоохранной прокуратуры, за последние три года в Западно-Казахстанской области изъято 1117 штук сайгачьих рогов, что составляет отстрел 558 сайгаков.

— В 2016 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на сайгаков в 5 раз. В 4 раза увеличилось количество изъятых туш сайгаков и в 7 раз — рогов сайги, — рассказал Тажгалиев.

По словам Даурена Тажгалиева, за последние годы в области идет рост популяции сайги. На данный момент их количество составляет свыше 70 тысяч, что составляет 70 процентов от общего количества по всей республике.

— Рост популяции сайги в нашей области вызывает большой интерес у браконьеров, как нашей области, так и других областей, — отметил Даурен Тажгалиев.

По информации природоохранной прокуратуры, только в Уральске и в Зеленовском районе за последние два года было изъято 551 штука рогов сайгаков.

— Браконьеров задержали вне мест обитания сайги, это значит, что они беспрепятственно отстреливали и транспортировали сайгу, — добавил Тажгалиев.

Как сообщил Даурен Тажгалиев,  разрабатывается вопрос применения спутников и беспилотных летательных аппаратов для пресечения незаконной охоты и составления карты миграции сайгаков.

— В охранных мероприятиях в районах области задействовано 52 инспектора, 22 машины, 9 снегоходов и 1 вертолет, — рассказал Тажгалиев.

 

9 комментариев
  1. Местный:
    13 Март 2017 в 21:36

    Менты-браконьеры…

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  2. Орал:
    13 Март 2017 в 22:24

    Жаңғалалықтар мен Бөкейліктерге не болған, аш па екен. Киік — дала періштесі ғой. Құдай берсін жазаларыңды. Бүкіл ел болып, лағынет айтып, мешіттерде қарғыс ұйымдастыру керек. Адам жазасынан қорықпайды бұндай жексұрындар. Әке-шешелері кім екен, халықтың алдына шығару керек, халықтық сотқа салу керек

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  3. Жангалинский:
    13 Март 2017 в 22:33

    Какое уголовное дело, если Т.Бисенгалиев до сих пор раскатывает на патрульке и тормозит все машины подряд в Жангале. Может дали шанс и он бабло собирает чтоб отмазаться.

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  4. ГОРОЖАНИН!!!:
    14 Март 2017 в 8:04

    Браконьерство- это следствие слабости мер к нарушителям ! Надо ужесточить уголовную ответственность за браконьерство в разы , надо действительно сажать в тюрьму нелюдей . А то , дают условные сроки или смешные штрафы . Не слышал , чтобы конфисковались серьезные орудия охоты и рыбалки — как внедорожники , снегоходы и т.д…. Кстати , в основном охотятся представители власти имущих и успешные предприниматели — как говорится с жиру бесятся….

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  5. Руслан:
    14 Март 2017 в 9:34

    МОЛОДЕЦ ТАКЕЕ ПЕРИОД ПЕРИОД ШЕТІНЕН АЯМА! ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕШЬ!✌✌✌

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  6. Руслан:
    14 Март 2017 в 9:38

    Таке Сены кореалмагандард барын АЯМА!✌✌✌✌

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  7. ирина:
    14 Март 2017 в 9:54

    где же их фото как и всех убийц

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  8. 123//:
    14 Март 2017 в 10:09

    Я думаю, что все прекрасно знают чем и как полицаи занимаются…что открытие что-ли? теперь немного не по теме ..посмотришь на чиновников, представителей госструктур и думаешь у них в графиках занятий имеется такая дисциплина как занятия физической культурой и спортом или нет…

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