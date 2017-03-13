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Опубликовано: Пн, Мар 13th, 2017
221 Картина дня / Мир

Турция угрожает преподать урок международной дипломатии Нидерландам

Турция угрожает преподать урок международной дипломатии Нидерландам, после того как членов ее правительства не пустили в Роттердам агитировать за референдум об изменениях в турецкой конституции.

Президент Эрдоган связал такое решение с выборами:

“Если вы решили пожертвовать турецко-голландскими отношениями ради выборов, которые пройдут в среду, вы заплатите за это”.

Эрдоган не обошел вниманием фаворита на выборах в Нидерландах, лидера партии свободы Герта Вилдерса, выступающего против исламизации страны:

“Мне нет нужды называть его имя. Есть такой расист. Посмотрите на это, Европа скатывается к расизму”.

Отвечая на угрозы турецкого руководства, премьер-министр Нидерландов объяснил, почему турецких министров не пустили выступить перед их соотечественниками, и заявил, что если Турция пойдет на эскалацию конфликта, Нидерланды ответят тем же”.

“Наши отношения с Турцией сейчас в плохом состоянии, – заявил Марк Рютте. – Мы просили министра не приезжать, потому что ожидали роста напряженности в Роттердаме и потому что для нас такой визит нежелателен. Визит турецкого министра, чтобы рассказывать гражданам Нидерландов о референдуме в Турции. Несмотря на это, они приехали”.

Беспорядков в Роттердаме избежать не удалось. Их устроили сторонники Эрдогана, которые, имея двойное гражданство, могут участвовать как в выборах в Нидерландах, так и в референдуме в Турции. Таких в Голландии насчитывается около полумиллиона человек.

Евроньюс

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