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Опубликовано: Пн, Мар 13th, 2017
3 943 ЗКО / Картина дня

В Уральске вновь произошло ДТП с участием маршрутного автобуса  №5

ДТП произошло 10 марта, примерно в 21-00 часов, в районе  заправки «Алау газ», недалеко от поселка Деркул.

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Со слов очевидцев ДТП, автобус двигался с нормальной скоростью. Сам водитель «пятерки» говорит, что пешеход появился внезапно и переходил дорогу в неположенном месте.Пассажиров в автобусе не было, поскольку автобус ехал в автопарк. Сбитый пешеход находится в травмпункте.

«УН» продолжает отслеживать события.

Напомним, На прошлой неделе произошло  шокирующее  ДТП, с участием маршрутного автобуса № 5

 

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