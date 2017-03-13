В Уральске вновь произошло ДТП с участием маршрутного автобуса  №5

ДТП произошло 10 марта, примерно в 21-00 часов, в районе заправки «Алау газ», недалеко от поселка Деркул.

Со слов очевидцев ДТП, автобус двигался с нормальной скоростью. Сам водитель «пятерки» говорит, что пешеход появился внезапно и переходил дорогу в неположенном месте.Пассажиров в автобусе не было, поскольку автобус ехал в автопарк. Сбитый пешеход находится в травмпункте.

«УН» продолжает отслеживать события.

Напомним, На прошлой неделе произошло шокирующее ДТП, с участием маршрутного автобуса № 5