В Уральске за защитой своих интересов к Назарбаеву обратился опекаемый Круглоозёрновского интерната
Василий Омельнюк – инвалид детства, написал письмо президенту страны с просьбой разобраться в ситуации: почему его и других опекаемых интерната полностью лишили пенсии безо всякого суда и следствия.
В интернате Василий проживает уже много лет. Раньше он получал пенсию в размере 27 тысяч тенге. Когда в 2015 году Правительство приняло решение: 70% от пенсий опекаемых из богоугодных заведений – Домов престарелых, интернатов для умственно-отсталых и инвалидов – перечислять на счета этих заведений, на руки Омельнюк стал получать 9900 тенге.
— В феврале 2017 года, когда в интернат пришла сотрудница «Казпочты», я пошёл получить у неё пенсию, – написал Василий в «УН». – Но женщина сказала, что по суду у меня отняли всю пенсию, и теперь я вообще ничего не буду получать. Вместе со мной были ещё 8 ребят, им кассир сказала то же самое: пенсии им больше не дадут! Считаю, что это несправедливо и незаконно. Как могут человека лишить его пенсии, если его даже в суд не вызывали?! Пытался выяснить всё у руководства нашего Круглозёрновского интерната, но никто со мной не разговаривает: мы же все для них «дурачки»!
Чтобы найти правду и защитить свои интересы, Василий Омельнюк написал письмо в алматинский филиал Международного бюро по правам человека и президенту РК Н. Назарбаеву в Дом Правительства.
— Когда у нас были свои деньги, мы сами покупали себе одежду, а сейчас на наши деньги нам покупают плохие вещи, они рвутся уже через неделю, – делится Василий наболевшим. – Бритвы дают самые дешёвые, ими не побреешься. Я в своей комнате смотрел каналы «НТВ+», а теперь мне нечем заплатить за спутниковые каналы. В интернате с прошлого года нас стали хуже кормить – порции дают очень маленькие. Директор Жаксыгулов, когда приезжает комиссия из собеса, никогда не даёт нам с ними поговорить, пожаловаться. Считаю, что нужна проверка интерната: почему за нас интернат получает пенсии, а на нас экономит?
Считаем своим долгом обратиться к руководству областного департамента соцзащиты, чтобы они вмешались в данную ситуацию и дали ей свою оценку: законно ли опекаемых Круглоозёрновского дома-интерната для умственно-отсталых людей лишили остатков их пенсий и почему жизнь этих инвалидов и психохроников без пенсий стала беднее и безрадостнее?
Людмила КАЛАШНИКОВА
Уважаемые редакторы УН большая просьба проследить за ходом дела и дать огласку реакции правительства на произошедшее,ребят очень жалко у них и так нелегкая судьба,так еще и нечистые на руку чиновники будут их обворовывать лишая последних грошей на которые они хоть как то могут разнообразить свою однообразную жизнь…..может хоть пресса и огласка смогут,что то поменять ведь бесчинство на местах темболее над людьми с ограниченными возможностями это произвол,бесчинство и издевательство, здоровым людям с образованием и финансами порой трудно боротся с бюрократией,коррупцией и самоуправством,а тут люди можно сказать ущемленные вовсем бъют тревогу и просят руку помощи….они непросят чужего,а просят лишь то,что их дожно быть по праву по закону!!!!
Директор Жаксыгулов вообще не понятно почему до сих пор занимает своё кресло?У меня лежит там родственник и он много чего интересного рассказывал!Особенно как их дурят в местном магазине который находиться на территории данного учреждения
про 70 процентов мы все слышали. Заем отбирать все?!
Суки!
Директор тот еще кекс. Видимо его крышуют с акимата. Он уже много лет сидит там, присосался как пиявка.
Скорее всего, будет там сидеть. Пока сможет передвигатся. Ведь в ЗКО, больше нет ни одного человека. Кто бы согласился, взвалить на себя, такую ношу. Быть директором, интерната. День и ночь, ведь бедолага.
Думает о инвалидах.
Все и всё многие знают об этой ситуации, в свое время я бороламь за этих ребят…но мне прегразили. Дело в том, что там не только умственно отсталые….там с физическими недостатками ребята….у которых с головой все в порядке, ДЦП это не значит списанный…многие после аварии приобретенная инвалидность, а родственников нет…но есть собственное жилье. И это обсуждалось в СМИ. Дело в том, рыба гниет с головы(