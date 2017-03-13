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Опубликовано: Пн, Мар 13th, 2017
4 703 ЗКО / Картина дня

В Уральске за защитой своих интересов к Назарбаеву обратился опекаемый Круглоозёрновского интерната

Василий Омельнюк – инвалид детства, написал письмо президенту страны с просьбой разобраться в ситуации: почему его и других опекаемых интерната полностью лишили пенсии безо всякого суда и следствия.

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В интернате Василий проживает уже много лет. Раньше он получал пенсию в размере 27 тысяч тенге. Когда в 2015 году Правительство приняло решение: 70% от пенсий опекаемых из богоугодных заведений – Домов престарелых, интернатов для умственно-отсталых и инвалидов – перечислять на счета этих заведений, на руки Омельнюк стал получать 9900 тенге.

— В феврале 2017 года, когда в интернат пришла сотрудница «Казпочты», я пошёл получить у неё пенсию, – написал Василий в «УН». – Но женщина сказала, что по суду у меня отняли всю пенсию, и теперь я вообще ничего не буду получать. Вместе со мной были ещё 8 ребят, им кассир сказала то же самое: пенсии им больше не дадут! Считаю, что это несправедливо и незаконно. Как могут человека лишить его пенсии, если его даже в суд не вызывали?! Пытался выяснить всё у руководства нашего Круглозёрновского интерната, но никто со мной не разговаривает: мы же все для них «дурачки»!

Чтобы найти правду и защитить свои интересы, Василий Омельнюк написал письмо в алматинский филиал Международного бюро по правам человека и президенту РК Н. Назарбаеву в Дом Правительства.

— Когда у нас были свои деньги, мы сами покупали себе одежду, а сейчас на наши деньги нам покупают плохие вещи, они рвутся уже через неделю, – делится Василий наболевшим. – Бритвы дают самые дешёвые, ими не побреешься. Я в своей комнате смотрел каналы «НТВ+», а теперь мне нечем заплатить за спутниковые каналы. В интернате с прошлого года нас стали хуже кормить – порции дают очень маленькие. Директор Жаксыгулов, когда приезжает комиссия из собеса, никогда не даёт нам с ними поговорить, пожаловаться. Считаю, что нужна проверка интерната: почему за нас интернат получает пенсии, а на нас экономит?

Считаем своим долгом обратиться к руководству областного департамента соцзащиты, чтобы они вмешались в данную ситуацию и дали ей свою оценку: законно ли опекаемых Круглоозёрновского дома-интерната для умственно-отсталых людей лишили остатков их пенсий и почему жизнь этих инвалидов и психохроников без пенсий стала беднее и безрадостнее?

Людмила КАЛАШНИКОВА

5 комментариев
  1. Юлия:
    13 Март 2017 в 15:50

    Уважаемые редакторы УН большая просьба проследить за ходом дела и дать огласку реакции правительства на произошедшее,ребят очень жалко у них и так нелегкая судьба,так еще и нечистые на руку чиновники будут их обворовывать лишая последних грошей на которые они хоть как то могут разнообразить свою однообразную жизнь…..может хоть пресса и огласка смогут,что то поменять ведь бесчинство на местах темболее над людьми с ограниченными возможностями это произвол,бесчинство и издевательство, здоровым людям с образованием и финансами порой трудно боротся с бюрократией,коррупцией и самоуправством,а тут люди можно сказать ущемленные вовсем бъют тревогу и просят руку помощи….они непросят чужего,а просят лишь то,что их дожно быть по праву по закону!!!!

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  2. Злая:
    13 Март 2017 в 18:45

    Директор Жаксыгулов вообще не понятно почему до сих пор занимает своё кресло?У меня лежит там родственник и он много чего интересного рассказывал!Особенно как их дурят в местном магазине который находиться на территории данного учреждения

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  3. Talgat_mechanic:
    13 Март 2017 в 19:00

    про 70 процентов мы все слышали. Заем отбирать все?!

    Суки!

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  4. Справедливый:
    13 Март 2017 в 21:22

    Директор тот еще кекс. Видимо его крышуют с акимата. Он уже много лет сидит там, присосался как пиявка.
    Скорее всего, будет там сидеть. Пока сможет передвигатся. Ведь в ЗКО, больше нет ни одного человека. Кто бы согласился, взвалить на себя, такую ношу. Быть директором, интерната. День и ночь, ведь бедолага.
    Думает о инвалидах.

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  5. Марина:
    14 Март 2017 в 6:55

    Все и всё многие знают об этой ситуации, в свое время я бороламь за этих ребят…но мне прегразили. Дело в том, что там не только умственно отсталые….там с физическими недостатками ребята….у которых с головой все в порядке, ДЦП это не значит списанный…многие после аварии приобретенная инвалидность, а родственников нет…но есть собственное жилье. И это обсуждалось в СМИ. Дело в том, рыба гниет с головы(

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