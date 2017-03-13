В Уральске за защитой своих интересов к Назарбаеву обратился опекаемый Круглоозёрновского интерната

Василий Омельнюк – инвалид детства, написал письмо президенту страны с просьбой разобраться в ситуации: почему его и других опекаемых интерната полностью лишили пенсии безо всякого суда и следствия.

В интернате Василий проживает уже много лет. Раньше он получал пенсию в размере 27 тысяч тенге. Когда в 2015 году Правительство приняло решение: 70% от пенсий опекаемых из богоугодных заведений – Домов престарелых, интернатов для умственно-отсталых и инвалидов – перечислять на счета этих заведений, на руки Омельнюк стал получать 9900 тенге.

— В феврале 2017 года, когда в интернат пришла сотрудница «Казпочты», я пошёл получить у неё пенсию, – написал Василий в «УН». – Но женщина сказала, что по суду у меня отняли всю пенсию, и теперь я вообще ничего не буду получать. Вместе со мной были ещё 8 ребят, им кассир сказала то же самое: пенсии им больше не дадут! Считаю, что это несправедливо и незаконно. Как могут человека лишить его пенсии, если его даже в суд не вызывали?! Пытался выяснить всё у руководства нашего Круглозёрновского интерната, но никто со мной не разговаривает: мы же все для них «дурачки»!

Чтобы найти правду и защитить свои интересы, Василий Омельнюк написал письмо в алматинский филиал Международного бюро по правам человека и президенту РК Н. Назарбаеву в Дом Правительства.

— Когда у нас были свои деньги, мы сами покупали себе одежду, а сейчас на наши деньги нам покупают плохие вещи, они рвутся уже через неделю, – делится Василий наболевшим. – Бритвы дают самые дешёвые, ими не побреешься. Я в своей комнате смотрел каналы «НТВ+», а теперь мне нечем заплатить за спутниковые каналы. В интернате с прошлого года нас стали хуже кормить – порции дают очень маленькие. Директор Жаксыгулов, когда приезжает комиссия из собеса, никогда не даёт нам с ними поговорить, пожаловаться. Считаю, что нужна проверка интерната: почему за нас интернат получает пенсии, а на нас экономит?

Считаем своим долгом обратиться к руководству областного департамента соцзащиты, чтобы они вмешались в данную ситуацию и дали ей свою оценку: законно ли опекаемых Круглоозёрновского дома-интерната для умственно-отсталых людей лишили остатков их пенсий и почему жизнь этих инвалидов и психохроников без пенсий стала беднее и безрадостнее?

Людмила КАЛАШНИКОВА