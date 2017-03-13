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Опубликовано: Пн, Мар 13th, 2017
6 337 ЗКО

В ЗКО задержаны полицейские с сайгачьими рогами в автомобиле

В Западно-Казахстанской области задержаны три человека, перевозившие сайгачьи рога из Жангалинского района.

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На трассе «Атырау- Уральск» в районе села Чапаево задержаны сотрудник ДПС  Тимур Бисенгалиев, работник ДВД Жангалинского района Ернар Маратов и житель села Жангала Амангельды Есенгалиев. В салоне их автомобиля были обнаружены сайгачьи рога.

По этому факту на возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными редкого вида».

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8 комментариев
  1. Студент:
    13 Март 2017 в 10:52

    И это новость? Все знают что сагаков бьют сами те кто их охраняют. Менты крышуют скупку рогов. По городу развешаный объявление о скупке рогов.

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  2. Alex:
    13 Март 2017 в 11:11

    Этот бизнес замечательно процветает, а этих лошков слили для статы

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  3. Interscol:
    13 Март 2017 в 11:17

    Заголовок супер!!! Рогатые полицейские…

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  4. джангола:
    13 Март 2017 в 11:49

    Третий это зять бывшего акима района .

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  5. Жангалинский:
    13 Март 2017 в 11:51

    Бисенгалиев дым болмагандай кошеде патрулькамен машиналарды кырып жургой

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  6. ГОРОЖАНИН!!!:
    13 Март 2017 в 12:00

    и эти жалкие людишки охраняют нас….? УРОДЫ…..

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  7. Селяви:
    13 Март 2017 в 12:05

    Не удивили.Студент прав и все всё знают.
    Просто всем всё равно до Родного Края.
    Продались все,продали всё..и совесть,и Родину.

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  8. Мерлан:
    13 Март 2017 в 14:00

    Из за таких уродов весеннюю охоту отменили охотников обвинили в браконьерстве

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