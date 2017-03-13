В ЗКО задержаны полицейские с сайгачьими рогами в автомобиле
В Западно-Казахстанской области задержаны три человека, перевозившие сайгачьи рога из Жангалинского района.
На трассе «Атырау- Уральск» в районе села Чапаево задержаны сотрудник ДПС Тимур Бисенгалиев, работник ДВД Жангалинского района Ернар Маратов и житель села Жангала Амангельды Есенгалиев. В салоне их автомобиля были обнаружены сайгачьи рога.
По этому факту на возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными редкого вида».
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И это новость? Все знают что сагаков бьют сами те кто их охраняют. Менты крышуют скупку рогов. По городу развешаный объявление о скупке рогов.
Этот бизнес замечательно процветает, а этих лошков слили для статы
Заголовок супер!!! Рогатые полицейские…
Третий это зять бывшего акима района .
Бисенгалиев дым болмагандай кошеде патрулькамен машиналарды кырып жургой
и эти жалкие людишки охраняют нас….? УРОДЫ…..
Не удивили.Студент прав и все всё знают.
Просто всем всё равно до Родного Края.
Продались все,продали всё..и совесть,и Родину.
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