В ЗКО задержаны полицейские с сайгачьими рогами в автомобиле

В Западно-Казахстанской области задержаны три человека, перевозившие сайгачьи рога из Жангалинского района.

На трассе «Атырау- Уральск» в районе села Чапаево задержаны сотрудник ДПС Тимур Бисенгалиев, работник ДВД Жангалинского района Ернар Маратов и житель села Жангала Амангельды Есенгалиев. В салоне их автомобиля были обнаружены сайгачьи рога.

По этому факту на возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными редкого вида».

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