Главный археолог ЗКО вернул сэкономленные 4.5 миллиона в Управление

Сегодня в Уральском уголовном суде стало известно, что Мурат Сдыков не освоил полностью средства, выданные им на содержание Центра археологии.

Во время очередного слушания по обвинению Мурата Сдыкова был допрошен руководитель экономического отдела Управления архивов, Управления культуры, архивов и документации ЗКО, подведомственной организацией которого является Центр истории и археологии. Айгуль Саукенова рассказала, что бухгалтер Центра истории и археологии Нуржанар Кажагельдина оповестила Управление о том, что в Центре имеются сэкономленные средства.

— В сентябре 2016 года Кажагельдина принесла мне письмо от Мурата Сдыкова, в котором говорилось о том, что их организацией был не освоен годовой бюджет, — говорит Айгуль Саукенова. – Сдыков просил на сэкономленные средства купить машину для Центра археологии, но это оказалось невозможным, поскольку сэкономленные средства должны тратиться в пределах программы. Покупка автомобиля никак не относилась к программе «Сохранение культурного наследия». Наше Управление приняло решение эти 4 400 000 тенге распределить по музеям города.

Кроме всего прочего, Айгуль Саукенова сообщила, что в смете на расходы во время раскопок на Пойме не предусматривалась статья расхода «Лабораторные исследования» .

Ранее руководитель раскопок Денис Марыксин признался, что знал о том, что рабочим недоплачивают. Более того, Марыксин сообщил, что их организация поступает таким образом постоянно для того, чтобы сэкономить средства на дальнейшие лабораторные исследования. Ведь 15 миллионов тенге, выделенных государством на исследование семи курганов, попросту недостаточно.

Также суду стало известно, что рабочие Центра истории и археологии получали полностью свою зарплату и командировочные расходы во время раскопок близ села Пойма.

Научный сотрудник Манар Шергалиева, бывший работник Центра истории и археологии, проработала на раскопках 10 дней.

— Я работала на раскопках в качестве научного сотрудника, осматривала находки и занималась их описанием, — говорит Манар Шергалиева. – За десять дней я заработала порядка 42 тысяч тенге. Деньги мне выдавались наличными, и это были командировочные средства, а основная зарплата мне выдавалась на карточку. После 10 дней я уехала в Уральск готовиться к международной конференции.

Водитель Дархан Тюребаев, который занимался развозкой наёмных служащих, также, кроме заработной платы, получил и командировочные.

— Мой оклад в качестве водителя при Центре археологии составляет порядка 70 тысяч тенге в месяц, — говорит Дархан Тюребаев. – Кроме всего прочего, когда я работал на раскопках, я получил дополнительно около 110 тысяч тенге за месяц в качестве командировочных расходов.

Аналогичные показания дал и личный водитель Мурата Сдыкова Нариман Нажмедденов. Полученные им средства и средства, выданные по ведомости, были одинаковыми.

На предыдущих судебных процессах свидетели по делу Сдыкова сообщили суду, что получали за работу лаборантов — землекопов по 2000 тенге, что в два раза меньше сумм, указанных в зарплатных ведомостях.